https://ria.ru/20241126/shtraf-1985874196.html

Эйдельман* грозит очередной иноагентский штраф

Эйдельман* грозит очередной иноагентский штраф - РИА Новости, 26.11.2024

Эйдельман* грозит очередной иноагентский штраф

Историку Тамаре Эйдельман*, признанной иноагентом, грозит еще один штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:40

2024-11-26T19:40

2024-11-26T19:42

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Историку Тамаре Эйдельман*, признанной иноагентом, грозит еще один штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы, куда поступило соответствующее административное дело. "Привлекаемое лицо: Эйдельман Т.Н. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказали в суде. Дата рассмотрения административного дела не назначена. Ранее Эйдельман штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Как сказано в решении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, она опубликовала видеоролик в своем личном YouTube-канале и "указала ненадлежащую маркировку, что не соответствует требованиям закона об иноагентах". Эйдельман внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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россия, происшествия