Шольц заявил о необходимости поддерживать контакты с Россией
Шольц призвал поддерживать контакты с Россией в связи с ситуацией на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Действующий глава кабмина Германии Олаф Шольц считает необходимым поддерживать контакты с Москвой в связи с ситуацией на Украине и намерен продолжать это делать.
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что разговор российского лидера с канцлером ФРГ был деловым, детальным и откровенным. Шольц со своей стороны назвал разговор важным и подробным. При этом канцлер ФРГ столкнулся с волной критики со стороны ряда немецких и зарубежных политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.
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"Было ответственно и необходимо это сделать (провести разговор - ред.). ", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF.
Он отметил, что разговаривал по телефону с российским президентом и в 2022 году.
"Это не были радостные разговоры, как и в этот раз. Но необходимо разговаривать, в том числе чтобы слушать", - сказал немецкий канцлер, отметив, что также получил возможность повторить свои аргументы.
Он подчеркнул, что есть люди, которые считают, что после обычного телефонного разговора на следующий день настанет мир.
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"Конечно, это не так", - заявил Шольц.
"Это важно для граждан, и я продолжу это делать. Ведь я представляю эту страну в Европе и в мире и должен позаботиться о том, чтобы мы действовали разумно", - добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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