https://ria.ru/20241126/sevastopol-1985704865.html

В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира"

В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира" - РИА Новости, 26.11.2024

В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира"

Стелу "Маяк русского мира" установят на территории культурно-образовательного кластера в Севастополе, сообщил РИА Новости вице-президент Союза архитекторов... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:48

2024-11-26T07:48

2024-11-26T07:48

общество

юрий белоус

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Стелу "Маяк русского мира" установят на территории культурно-образовательного кластера в Севастополе, сообщил РИА Новости вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов. "Маяки русского мира" планируется установить в знаковых городах новых регионах России. Первая стела появилась в круглогодичном молодежном образовательном центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области. В основу проекта стелы положен макет "Потемкинского маяка". "Стела "Маяка русского мира" - макет "Потемкинского маяка" - будет установлена на территории президентского культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе", - сказал Комов. По его словам, стела появится на территории Русского музея. В свою очередь, один из авторов проекта "Маяки русского мира", директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи. "Свет "Маяка русского мира" олицетворяет многообразие русской культуры, науки, истории, которая обращена в будущее, подобные маяки, по нашему мнению, должны появиться по всей России", — сказал Белоусов РИА Новости.

https://ria.ru/20241105/putin-1982001321.html

https://ria.ru/20240503/skulptura-1943697031.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юрий белоус, севастополь