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В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира" - РИА Новости, 26.11.2024
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07:48 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/sevastopol-1985704865.html
В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира"
В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира" - РИА Новости, 26.11.2024
В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира"
Стелу "Маяк русского мира" установят на территории культурно-образовательного кластера в Севастополе, сообщил РИА Новости вице-президент Союза архитекторов... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:48
2024-11-26T07:48
общество
юрий белоус
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Стелу "Маяк русского мира" установят на территории культурно-образовательного кластера в Севастополе, сообщил РИА Новости вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов. "Маяки русского мира" планируется установить в знаковых городах новых регионах России. Первая стела появилась в круглогодичном молодежном образовательном центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области. В основу проекта стелы положен макет "Потемкинского маяка". "Стела "Маяка русского мира" - макет "Потемкинского маяка" - будет установлена на территории президентского культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе", - сказал Комов. По его словам, стела появится на территории Русского музея. В свою очередь, один из авторов проекта "Маяки русского мира", директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи. "Свет "Маяка русского мира" олицетворяет многообразие русской культуры, науки, истории, которая обращена в будущее, подобные маяки, по нашему мнению, должны появиться по всей России", — сказал Белоусов РИА Новости.
https://ria.ru/20241105/putin-1982001321.html
https://ria.ru/20240503/skulptura-1943697031.html
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общество, юрий белоус, севастополь
Общество, Юрий Белоус, Севастополь
В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира"

В Крыму в культурно-образовательном кластере установят "Маяк русского мира"

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Стелу "Маяк русского мира" установят на территории культурно-образовательного кластера в Севастополе, сообщил РИА Новости вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов.
"Маяки русского мира" планируется установить в знаковых городах новых регионах России. Первая стела появилась в круглогодичном молодежном образовательном центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области. В основу проекта стелы положен макет "Потемкинского маяка".
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"Стела "Маяка русского мира" - макет "Потемкинского маяка" - будет установлена на территории президентского культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе", - сказал Комов.
По его словам, стела появится на территории Русского музея.
В свою очередь, один из авторов проекта "Маяки русского мира", директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи.
"Свет "Маяка русского мира" олицетворяет многообразие русской культуры, науки, истории, которая обращена в будущее, подобные маяки, по нашему мнению, должны появиться по всей России", — сказал Белоусов РИА Новости.
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