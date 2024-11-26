https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985838695.html

Алиханов рассказал, как санкции способствовали развитию российского бизнеса

Алиханов рассказал, как санкции способствовали развитию российского бизнеса - РИА Новости, 26.11.2024

Алиханов рассказал, как санкции способствовали развитию российского бизнеса

Санкционное давление Запада на Россию во многом способствовало развитию взаимосвязи между российским и казахстанским бизнесом, заявил министр промышленности и... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:06

2024-11-26T17:06

2024-11-26T17:06

россия

казахстан

москва

антон алиханов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_e0b92b9f606e59fdaa3f4c5c00a9d76c.jpg

АСТАНА, 26 ноя – РИА Новости. Санкционное давление Запада на Россию во многом способствовало развитию взаимосвязи между российским и казахстанским бизнесом, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Программа, тот план мероприятий, который мы подписали в 2000 -2015 году, - это один из немногих документов, который реализован полностью и теперь дополняется новыми проектами совместно с Казахстаном. Может быть, этому во многом способствовали какие-то ограничения, санкции, но, по сути, мы получили очень сильную взаимосвязь между казахстанским бизнесом и бизнесом России", - заявил Алиханов в ходе визита в Астану. Министр отметили, что несмотря на некоторые незначительные корректировки, торговля между странами продолжает развиваться. Так, за 8 месяцев объем торговли составил 1,6 триллиона рублей, что соответствует рекордным уровням 2023 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия

https://ria.ru/20241126/ushakov-1985820881.html

россия

казахстан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, москва, антон алиханов, в мире