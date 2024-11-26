https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html

ЕС планирует ввести санкции против нефтяных танкеров из России

ЕС планирует ввести санкции против нефтяных танкеров из России - РИА Новости, 26.11.2024

ЕС планирует ввести санкции против нефтяных танкеров из России

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против России планирует ввести ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:22

2024-11-26T04:22

2024-11-26T09:30

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против России планирует ввести ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть более 50 физических лиц и около 30 организаций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы. "В рамках того, что станет 15-м пакетом санкций... (Европейская. - Прим. ред.) комиссия предлагает внести в список более 50 физических лиц и приблизительно 40 организаций, заморозив их актив и введя запрет на поездки... Новый набор мер, который всё еще может быть изменен, также включает запрет на вход в европейские порты и доступ к рискованным перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Санкции могут ввести и в отношении российских фирм, специализирующихся на транспортировке нефти, а также в отношении военных и руководителей компаний. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают РФ получать военные технологии, они базируются в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании 27 ноября начнут обсуждать 15-й пакет санкций против России. Ранее СМИ сообщали, что новый пакет антироссийских мер может быть принят Брюсселем до конца 2024 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований. В конце октября госсекретарь США Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации. В РФ обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241125/gaz-1985623491.html

https://ria.ru/20241122/kreml-1985183727.html

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, мао нин, евросоюз, мид кнр, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии, в мире