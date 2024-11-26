"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года
Европейские и американские авиакомпании сокращают число рейсов в Китай
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид из окна самолета на другой самолет, летящий в небе
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американцы и европейцы проигрывают Пекину небо: западные авиакомпании сокращают полеты на Дальний Восток. В то же время китайские перевозчики расширяются — за счет важного преимущества, которое дает сотрудничество с Россией. О том, что происходит в отрасли, — в материале РИА Новости.
Время — деньги
Европейцы переоценивают свои полетные программы. "С этого месяца авиакомпании начинают отменять рейсы в КНР", — сообщает издание South China Morning Post.
Дело в том, что они не могут использовать воздушное пространство над Россией. В результате время полета увеличивается. И, соответственно, растут издержки.
Маршруты закрываются. "Например, Finnair лишилась около 80 процентов направлений", — указывает основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Шоуду в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры в аэропорту Шоуду в Пекине
С 8 ноября скандинавская SAS отменила рейсы из Копенгагена в Шанхай, польская LOT — из Варшавы в Пекин, Lufthansa — из Франкфурта и собирается сделать то же самое с перелетами в столицу КНР из Мюнхена. Так же поступили в British Airways, а Virgin Atlantic закрыла маршрут в Шанхай.
Financial Times пишет, что компании не справляются с издержками. Несмотря на интерес к направлению, рынок охладили сначала пандемийные ограничения, а ответные санкции Москвы — воздушное пространство России с 2022-го закрыто для 36 стран — добили его окончательно.
"В итоге время полета увеличилось на 10-40 процентов. Если раньше из той же Финляндии в Китай можно было добраться за восемь часов и 30 минут, то сейчас смело прибавляйте к этому еще три часа. Немудрено, что British Airways еще в августе объявила о приостановке рейсов из Хитроу в Пекин. А ведь эта полетная программа выполнялась регулярно с 1980-го", — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами "Ракета" Дарья Зубрицкая.
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
В свою очередь, Finnair сократила количество рейсов из Хельсинки в Китай с 42 в неделю в августе 2019-го до всего трех к августу 2024-го. Также снизилась интенсивность полетов в Гонконг.
Крупнейшая авиакомпания США American Airlines и австралийская Qantas предприняли аналогичные меры. Австралийцы ссылаются на низкий спрос, американцы — на преимущество конкурентов. "Если китайский авиационный рынок продолжит расти бесконтрольно и без соблюдения равных условий для всех игроков, полеты по-прежнему будут доставаться китайским перевозчикам в ущерб американским", — цитирует FT письмо American Airlines госсекретарю Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу.
Серьезные потери
По подсчетам Минтранса России, иностранным авиаперевозчикам облет нашего воздушного пространства обходится в 37,5 миллиона долларов в неделю, или 1,95 миллиарда в год.
А для авиакомпаний из КНР ничего не поменялось. "Рейс Пекин — Лондон у China Southern занимает девять часов 58 минут, у British Airways — 13 часов три минуты. Не каждый пассажир готов тратить столько времени. К тому же у китайцев получается дешевле", — говорит Зубрицкая.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСамолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines на краю взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Урумчи Дивопу
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines на краю взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Урумчи Дивопу
"Экономия порядка 50 процентов, отсюда и преимущество в цене", — добавляет Патраков.
Претензии накопились
Европейцы крайне недовольны сложившейся ситуацией. "Если китайский перевозчик летает над Россией — это несправедливое преимущество перед нами", — возмущался глава холдинга Air France-KLM Бен Смит еще в 2023-м.
Руководитель нидерландской KLM Марьян Ринтел призвала ЕС "принять в отношении китайцев финансовые меры", которые, по ее мнению, поспособствуют честной конкуренции.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПассажиры в международном аэропорту Шоуду в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пассажиры в международном аэропорту Шоуду в Пекине
А в Еврокомиссии и вовсе потребовали от Москвы отменить плату за полеты над Сибирью. "Если когда-то вернется возможность летать над российской территорией, то роялти должны исчезнуть", — заявил в январе 2023-го занимавший тогда пост главы генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.
"Транссибирские сборы" действуют с 1970-х. Часть получает "Аэрофлот", что-то уходит Росавиации на поддержку летных училищ. Средства направляют на модернизацию инфраструктуры, поскольку, когда авиалайнер находится в воздушном пространстве России, используется и амортизируется наземное оборудование, пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. И заверил: об отмене роялти и речи быть не может.
Серьезное преимущество
Пока же КНР перетягивает одеяло на себя. По данным платформы глобальной индустрии пассажирских перевозок OAG, в разгар летнего сезона китайские перевозчики летали в два раза чаще, чем их западные конкуренты. Европейцы и американцы сократили рейсы в Китай более чем на 60 процентов по сравнению с пиковым показателем 2018-го.
А китайцы прибавили 16 процентов, перевалив за отметку 14 тысяч, указывает FT со ссылкой на OAG.
China Eastern запустила прямые рейсы из Шанхая в Марсель, China Southern — из Гуанчжоу в Будапешт. Китайцы также получили дополнительные слоты в лондонском Хитроу.
Зубрицкая уверена: авиакомпании из КНР продолжат развивать европейское направление.
Пассажир в аэропорту Брюсселя
"Этой зимой до 82 процентов рейсов на этом направлении выполнят китайские авиакомпании. Для сравнения: допандемийный показатель — 56 процентов. Все новые 18 маршрутов — только перевозчики из КНР. Это поможет Пекину увеличить пассажиропоток. В 2019-м страну посетило около 49 миллионов туристов, но с января по июль 2024-го — всего 17 миллионов. Нужно поднимать спрос", — говорит она.
Патраков добавляет, что, помимо финансовых издержек, сокращения могут быть связаны с общей напряженностью между Западом и КНР. Если отношения потеплеют, то рейсов наверняка прибавится, даже в обход России. Однако расходы у западных компаний не уменьшатся.
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