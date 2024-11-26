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"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года

"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года - РИА Новости, 26.11.2024

"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года

Американцы и европейцы проигрывают Пекину небо: западные авиакомпании сокращают полеты на Дальний Восток. В то же время китайские перевозчики расширяются — за... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:00

2024-11-26T08:00

2024-11-26T08:05

экономика

технологии

китай

россия

шанхай

пит буттиджич

энтони блинкен

british airways

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американцы и европейцы проигрывают Пекину небо: западные авиакомпании сокращают полеты на Дальний Восток. В то же время китайские перевозчики расширяются — за счет важного преимущества, которое дает сотрудничество с Россией. О том, что происходит в отрасли, — в материале РИА Новости.Время — деньгиЕвропейцы переоценивают свои полетные программы. "С этого месяца авиакомпании начинают отменять рейсы в КНР", — сообщает издание South China Morning Post.Дело в том, что они не могут использовать воздушное пространство над Россией. В результате время полета увеличивается. И, соответственно, растут издержки.Маршруты закрываются. "Например, Finnair лишилась около 80 процентов направлений", — указывает основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.С 8 ноября скандинавская SAS отменила рейсы из Копенгагена в Шанхай, польская LOT — из Варшавы в Пекин, Lufthansa — из Франкфурта и собирается сделать то же самое с перелетами в столицу КНР из Мюнхена. Так же поступили в British Airways, а Virgin Atlantic закрыла маршрут в Шанхай.Financial Times пишет, что компании не справляются с издержками. Несмотря на интерес к направлению, рынок охладили сначала пандемийные ограничения, а ответные санкции Москвы — воздушное пространство России с 2022-го закрыто для 36 стран — добили его окончательно."В итоге время полета увеличилось на 10-40 процентов. Если раньше из той же Финляндии в Китай можно было добраться за восемь часов и 30 минут, то сейчас смело прибавляйте к этому еще три часа. Немудрено, что British Airways еще в августе объявила о приостановке рейсов из Хитроу в Пекин. А ведь эта полетная программа выполнялась регулярно с 1980-го", — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами "Ракета" Дарья Зубрицкая.В свою очередь, Finnair сократила количество рейсов из Хельсинки в Китай с 42 в неделю в августе 2019-го до всего трех к августу 2024-го. Также снизилась интенсивность полетов в Гонконг.Крупнейшая авиакомпания США American Airlines и австралийская Qantas предприняли аналогичные меры. Австралийцы ссылаются на низкий спрос, американцы — на преимущество конкурентов. "Если китайский авиационный рынок продолжит расти бесконтрольно и без соблюдения равных условий для всех игроков, полеты по-прежнему будут доставаться китайским перевозчикам в ущерб американским", — цитирует FT письмо American Airlines госсекретарю Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу.Серьезные потериПо подсчетам Минтранса России, иностранным авиаперевозчикам облет нашего воздушного пространства обходится в 37,5 миллиона долларов в неделю, или 1,95 миллиарда в год.А для авиакомпаний из КНР ничего не поменялось. "Рейс Пекин — Лондон у China Southern занимает девять часов 58 минут, у British Airways — 13 часов три минуты. Не каждый пассажир готов тратить столько времени. К тому же у китайцев получается дешевле", — говорит Зубрицкая."Экономия порядка 50 процентов, отсюда и преимущество в цене", — добавляет Патраков.Претензии накопилисьЕвропейцы крайне недовольны сложившейся ситуацией. "Если китайский перевозчик летает над Россией — это несправедливое преимущество перед нами", — возмущался глава холдинга Air France-KLM Бен Смит еще в 2023-м.Руководитель нидерландской KLM Марьян Ринтел призвала ЕС "принять в отношении китайцев финансовые меры", которые, по ее мнению, поспособствуют честной конкуренции.А в Еврокомиссии и вовсе потребовали от Москвы отменить плату за полеты над Сибирью. "Если когда-то вернется возможность летать над российской территорией, то роялти должны исчезнуть", — заявил в январе 2023-го занимавший тогда пост главы генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей."Транссибирские сборы" действуют с 1970-х. Часть получает "Аэрофлот", что-то уходит Росавиации на поддержку летных училищ. Средства направляют на модернизацию инфраструктуры, поскольку, когда авиалайнер находится в воздушном пространстве России, используется и амортизируется наземное оборудование, пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. И заверил: об отмене роялти и речи быть не может.Серьезное преимуществоПока же КНР перетягивает одеяло на себя. По данным платформы глобальной индустрии пассажирских перевозок OAG, в разгар летнего сезона китайские перевозчики летали в два раза чаще, чем их западные конкуренты. Европейцы и американцы сократили рейсы в Китай более чем на 60 процентов по сравнению с пиковым показателем 2018-го.А китайцы прибавили 16 процентов, перевалив за отметку 14 тысяч, указывает FT со ссылкой на OAG.China Eastern запустила прямые рейсы из Шанхая в Марсель, China Southern — из Гуанчжоу в Будапешт. Китайцы также получили дополнительные слоты в лондонском Хитроу.Зубрицкая уверена: авиакомпании из КНР продолжат развивать европейское направление."Этой зимой до 82 процентов рейсов на этом направлении выполнят китайские авиакомпании. Для сравнения: допандемийный показатель — 56 процентов. Все новые 18 маршрутов — только перевозчики из КНР. Это поможет Пекину увеличить пассажиропоток. В 2019-м страну посетило около 49 миллионов туристов, но с января по июль 2024-го — всего 17 миллионов. Нужно поднимать спрос", — говорит она.Патраков добавляет, что, помимо финансовых издержек, сокращения могут быть связаны с общей напряженностью между Западом и КНР. Если отношения потеплеют, то рейсов наверняка прибавится, даже в обход России. Однако расходы у западных компаний не уменьшатся.

https://ria.ru/20241120/gaz-1984691627.html

китай

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шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, китай, россия, шанхай, пит буттиджич, энтони блинкен, british airways, евросоюз, finnair