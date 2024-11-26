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"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года - РИА Новости, 26.11.2024
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08:00 26.11.2024 (обновлено: 08:05 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/samolety-1985580501.html
"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года
"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года - РИА Новости, 26.11.2024
"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года
Американцы и европейцы проигрывают Пекину небо: западные авиакомпании сокращают полеты на Дальний Восток. В то же время китайские перевозчики расширяются — за... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:00
2024-11-26T08:05
экономика
технологии
китай
россия
шанхай
пит буттиджич
энтони блинкен
british airways
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американцы и европейцы проигрывают Пекину небо: западные авиакомпании сокращают полеты на Дальний Восток. В то же время китайские перевозчики расширяются — за счет важного преимущества, которое дает сотрудничество с Россией. О том, что происходит в отрасли, — в материале РИА Новости.Время — деньгиЕвропейцы переоценивают свои полетные программы. "С этого месяца авиакомпании начинают отменять рейсы в КНР", — сообщает издание South China Morning Post.Дело в том, что они не могут использовать воздушное пространство над Россией. В результате время полета увеличивается. И, соответственно, растут издержки.Маршруты закрываются. "Например, Finnair лишилась около 80 процентов направлений", — указывает основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.С 8 ноября скандинавская SAS отменила рейсы из Копенгагена в Шанхай, польская LOT — из Варшавы в Пекин, Lufthansa — из Франкфурта и собирается сделать то же самое с перелетами в столицу КНР из Мюнхена. Так же поступили в British Airways, а Virgin Atlantic закрыла маршрут в Шанхай.Financial Times пишет, что компании не справляются с издержками. Несмотря на интерес к направлению, рынок охладили сначала пандемийные ограничения, а ответные санкции Москвы — воздушное пространство России с 2022-го закрыто для 36 стран — добили его окончательно."В итоге время полета увеличилось на 10-40 процентов. Если раньше из той же Финляндии в Китай можно было добраться за восемь часов и 30 минут, то сейчас смело прибавляйте к этому еще три часа. Немудрено, что British Airways еще в августе объявила о приостановке рейсов из Хитроу в Пекин. А ведь эта полетная программа выполнялась регулярно с 1980-го", — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами "Ракета" Дарья Зубрицкая.В свою очередь, Finnair сократила количество рейсов из Хельсинки в Китай с 42 в неделю в августе 2019-го до всего трех к августу 2024-го. Также снизилась интенсивность полетов в Гонконг.Крупнейшая авиакомпания США American Airlines и австралийская Qantas предприняли аналогичные меры. Австралийцы ссылаются на низкий спрос, американцы — на преимущество конкурентов. "Если китайский авиационный рынок продолжит расти бесконтрольно и без соблюдения равных условий для всех игроков, полеты по-прежнему будут доставаться китайским перевозчикам в ущерб американским", — цитирует FT письмо American Airlines госсекретарю Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу.Серьезные потериПо подсчетам Минтранса России, иностранным авиаперевозчикам облет нашего воздушного пространства обходится в 37,5 миллиона долларов в неделю, или 1,95 миллиарда в год.А для авиакомпаний из КНР ничего не поменялось. "Рейс Пекин — Лондон у China Southern занимает девять часов 58 минут, у British Airways — 13 часов три минуты. Не каждый пассажир готов тратить столько времени. К тому же у китайцев получается дешевле", — говорит Зубрицкая."Экономия порядка 50 процентов, отсюда и преимущество в цене", — добавляет Патраков.Претензии накопилисьЕвропейцы крайне недовольны сложившейся ситуацией. "Если китайский перевозчик летает над Россией — это несправедливое преимущество перед нами", — возмущался глава холдинга Air France-KLM Бен Смит еще в 2023-м.Руководитель нидерландской KLM Марьян Ринтел призвала ЕС "принять в отношении китайцев финансовые меры", которые, по ее мнению, поспособствуют честной конкуренции.А в Еврокомиссии и вовсе потребовали от Москвы отменить плату за полеты над Сибирью. "Если когда-то вернется возможность летать над российской территорией, то роялти должны исчезнуть", — заявил в январе 2023-го занимавший тогда пост главы генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей."Транссибирские сборы" действуют с 1970-х. Часть получает "Аэрофлот", что-то уходит Росавиации на поддержку летных училищ. Средства направляют на модернизацию инфраструктуры, поскольку, когда авиалайнер находится в воздушном пространстве России, используется и амортизируется наземное оборудование, пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. И заверил: об отмене роялти и речи быть не может.Серьезное преимуществоПока же КНР перетягивает одеяло на себя. По данным платформы глобальной индустрии пассажирских перевозок OAG, в разгар летнего сезона китайские перевозчики летали в два раза чаще, чем их западные конкуренты. Европейцы и американцы сократили рейсы в Китай более чем на 60 процентов по сравнению с пиковым показателем 2018-го.А китайцы прибавили 16 процентов, перевалив за отметку 14 тысяч, указывает FT со ссылкой на OAG.China Eastern запустила прямые рейсы из Шанхая в Марсель, China Southern — из Гуанчжоу в Будапешт. Китайцы также получили дополнительные слоты в лондонском Хитроу.Зубрицкая уверена: авиакомпании из КНР продолжат развивать европейское направление."Этой зимой до 82 процентов рейсов на этом направлении выполнят китайские авиакомпании. Для сравнения: допандемийный показатель — 56 процентов. Все новые 18 маршрутов — только перевозчики из КНР. Это поможет Пекину увеличить пассажиропоток. В 2019-м страну посетило около 49 миллионов туристов, но с января по июль 2024-го — всего 17 миллионов. Нужно поднимать спрос", — говорит она.Патраков добавляет, что, помимо финансовых издержек, сокращения могут быть связаны с общей напряженностью между Западом и КНР. Если отношения потеплеют, то рейсов наверняка прибавится, даже в обход России. Однако расходы у западных компаний не уменьшатся.
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экономика, технологии, китай, россия, шанхай, пит буттиджич, энтони блинкен, british airways, евросоюз, finnair
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Шанхай, Пит Буттиджич, Энтони Блинкен, British Airways, Евросоюз, Finnair
"Гигантские потери". Решение Москвы аукнулось Западу спустя два года

Европейские и американские авиакомпании сокращают число рейсов в Китай

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид из окна самолета на другой самолет, летящий в небе
Вид из окна самолета на другой самолет, летящий в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американцы и европейцы проигрывают Пекину небо: западные авиакомпании сокращают полеты на Дальний Восток. В то же время китайские перевозчики расширяются — за счет важного преимущества, которое дает сотрудничество с Россией. О том, что происходит в отрасли, — в материале РИА Новости.

Время — деньги

Европейцы переоценивают свои полетные программы. "С этого месяца авиакомпании начинают отменять рейсы в КНР", — сообщает издание South China Morning Post.
Дело в том, что они не могут использовать воздушное пространство над Россией. В результате время полета увеличивается. И, соответственно, растут издержки.
Маршруты закрываются. "Например, Finnair лишилась около 80 процентов направлений", — указывает основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Шоуду в Пекине
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры в аэропорту Шоуду в Пекине
С 8 ноября скандинавская SAS отменила рейсы из Копенгагена в Шанхай, польская LOT — из Варшавы в Пекин, Lufthansa — из Франкфурта и собирается сделать то же самое с перелетами в столицу КНР из Мюнхена. Так же поступили в British Airways, а Virgin Atlantic закрыла маршрут в Шанхай.
Financial Times пишет, что компании не справляются с издержками. Несмотря на интерес к направлению, рынок охладили сначала пандемийные ограничения, а ответные санкции Москвы — воздушное пространство России с 2022-го закрыто для 36 стран — добили его окончательно.
"В итоге время полета увеличилось на 10-40 процентов. Если раньше из той же Финляндии в Китай можно было добраться за восемь часов и 30 минут, то сейчас смело прибавляйте к этому еще три часа. Немудрено, что British Airways еще в августе объявила о приостановке рейсов из Хитроу в Пекин. А ведь эта полетная программа выполнялась регулярно с 1980-го", — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами "Ракета" Дарья Зубрицкая.
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
В свою очередь, Finnair сократила количество рейсов из Хельсинки в Китай с 42 в неделю в августе 2019-го до всего трех к августу 2024-го. Также снизилась интенсивность полетов в Гонконг.
Крупнейшая авиакомпания США American Airlines и австралийская Qantas предприняли аналогичные меры. Австралийцы ссылаются на низкий спрос, американцы — на преимущество конкурентов. "Если китайский авиационный рынок продолжит расти бесконтрольно и без соблюдения равных условий для всех игроков, полеты по-прежнему будут доставаться китайским перевозчикам в ущерб американским", — цитирует FT письмо American Airlines госсекретарю Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу.

Серьезные потери

По подсчетам Минтранса России, иностранным авиаперевозчикам облет нашего воздушного пространства обходится в 37,5 миллиона долларов в неделю, или 1,95 миллиарда в год.
А для авиакомпаний из КНР ничего не поменялось. "Рейс Пекин — Лондон у China Southern занимает девять часов 58 минут, у British Airways — 13 часов три минуты. Не каждый пассажир готов тратить столько времени. К тому же у китайцев получается дешевле", — говорит Зубрицкая.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСамолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines на краю взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Урумчи Дивопу
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines припаркованы на краю взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Урумчи Дивопу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines на краю взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Урумчи Дивопу
"Экономия порядка 50 процентов, отсюда и преимущество в цене", — добавляет Патраков.

Претензии накопились

Европейцы крайне недовольны сложившейся ситуацией. "Если китайский перевозчик летает над Россией — это несправедливое преимущество перед нами", — возмущался глава холдинга Air France-KLM Бен Смит еще в 2023-м.
Руководитель нидерландской KLM Марьян Ринтел призвала ЕС "принять в отношении китайцев финансовые меры", которые, по ее мнению, поспособствуют честной конкуренции.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПассажиры в международном аэропорту Шоуду в Пекине
Пассажиры в международном аэропорту Пекин-Шоуду в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пассажиры в международном аэропорту Шоуду в Пекине
А в Еврокомиссии и вовсе потребовали от Москвы отменить плату за полеты над Сибирью. "Если когда-то вернется возможность летать над российской территорией, то роялти должны исчезнуть", — заявил в январе 2023-го занимавший тогда пост главы генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.
"Транссибирские сборы" действуют с 1970-х. Часть получает "Аэрофлот", что-то уходит Росавиации на поддержку летных училищ. Средства направляют на модернизацию инфраструктуры, поскольку, когда авиалайнер находится в воздушном пространстве России, используется и амортизируется наземное оборудование, пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. И заверил: об отмене роялти и речи быть не может.

Серьезное преимущество

Пока же КНР перетягивает одеяло на себя. По данным платформы глобальной индустрии пассажирских перевозок OAG, в разгар летнего сезона китайские перевозчики летали в два раза чаще, чем их западные конкуренты. Европейцы и американцы сократили рейсы в Китай более чем на 60 процентов по сравнению с пиковым показателем 2018-го.
CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong IslandФинансовый центр Гонконга
Финансовый центр Гонконга - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong Island
Финансовый центр Гонконга
А китайцы прибавили 16 процентов, перевалив за отметку 14 тысяч, указывает FT со ссылкой на OAG.
China Eastern запустила прямые рейсы из Шанхая в Марсель, China Southern — из Гуанчжоу в Будапешт. Китайцы также получили дополнительные слоты в лондонском Хитроу.
Зубрицкая уверена: авиакомпании из КНР продолжат развивать европейское направление.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту Брюсселя
Пассажир в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажир в аэропорту Брюсселя
"Этой зимой до 82 процентов рейсов на этом направлении выполнят китайские авиакомпании. Для сравнения: допандемийный показатель — 56 процентов. Все новые 18 маршрутов — только перевозчики из КНР. Это поможет Пекину увеличить пассажиропоток. В 2019-м страну посетило около 49 миллионов туристов, но с января по июль 2024-го — всего 17 миллионов. Нужно поднимать спрос", — говорит она.
Патраков добавляет, что, помимо финансовых издержек, сокращения могут быть связаны с общей напряженностью между Западом и КНР. Если отношения потеплеют, то рейсов наверняка прибавится, даже в обход России. Однако расходы у западных компаний не уменьшатся.
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ЭкономикаТехнологииКитайРоссияШанхайПит БуттиджичЭнтони БлинкенBritish AirwaysЕвросоюзFinnair
 
 
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