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Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО - РИА Новости, 26.11.2024
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04:10 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/sahalin-1985693786.html
Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО
Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО - РИА Новости, 26.11.2024
Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трем годам колонии за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:10
2024-11-26T04:10
происшествия
россия
сахалинская область
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трем годам колонии за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции, информирует пресс-служба инстанции. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, мужчину взяли под стражу в зале суда, однако приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке. В судебном заседании установлено, что военнослужащий в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира воинской части об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области.
https://ria.ru/20240913/osuzhdenie-1972410188.html
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происшествия, россия, сахалинская область, сахалин
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Сахалин
Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО

На Сахалине военнослужащий получил три года колонии за отказ ехать в зону СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трем годам колонии за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции, информирует пресс-служба инстанции.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации пресс-службы, мужчину взяли под стражу в зале суда, однако приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
В судебном заседании установлено, что военнослужащий в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира воинской части об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области.
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