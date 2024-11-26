https://ria.ru/20241126/sahalin-1985693786.html

Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО

Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО - РИА Новости, 26.11.2024

Суд на Сахалине приговорил военного к лишению свободы за отказ ехать на СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трем годам колонии за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:10

2024-11-26T04:10

2024-11-26T04:10

происшествия

россия

сахалинская область

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трем годам колонии за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции, информирует пресс-служба инстанции. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, мужчину взяли под стражу в зале суда, однако приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке. В судебном заседании установлено, что военнослужащий в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира воинской части об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области.

https://ria.ru/20240913/osuzhdenie-1972410188.html

https://ria.ru/20240320/prigovor-1934503928.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалинская область, сахалин