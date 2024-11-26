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Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование - РИА Новости, 26.11.2024
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02:06 26.11.2024 (обновлено: 02:07 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/rusal-1985688354.html
Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование
Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование - РИА Новости, 26.11.2024
Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование
Сокращение мощностей "Русала" не станет серьезным фактором влияния на ценообразование автомобилей, пострадать может строительный сегмент в части производства... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:06
2024-11-26T02:07
экономика
россия
русал
евросибэнерго
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сокращение мощностей "Русала" не станет серьезным фактором влияния на ценообразование автомобилей, пострадать может строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее производитель алюминия "Русал" заявил, что оптимизирует мощности по производству на фоне рекордных цен на глинозем (оксид алюминия) и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн. "Русал" минимальным образом влияет на ценообразование автомобилей в России. Закрытие мощностей здесь не является серьезным фактором. Влияние на ценообразование будет оказано скорее на строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции (изделия, полученные путем выталкивания материала - пластика или металла - через форму под высоким давлением - ред.)", - рассказал Худалов. Эксперт отмечает, что основным фактором, который может повлиять на рентабельность "Русала" в 2025 году, является цена на глинозем на мировых рынках и возможность приобретать электроэнергию по прямым договорам с ценами ниже рыночных у "Евросибэнерго". "Курс рубля переносится в национальные цены, и если рубль ослабляется к доллару, то рублевые цены на металл в России растут", - добавил он, отвечая на вопрос о том, как колебания курса рубля влияют на долгосрочную стратегию ценообразования "Русала".
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экономика, россия, русал, евросибэнерго
Экономика, Россия, Русал, ЕвроСибЭнерго
Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование

Экономист Худалов: от сокращения мощностей "Русала" пострадает строительство

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРобот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска
Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании Русал в окрестностях города Саяногорска - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сокращение мощностей "Русала" не станет серьезным фактором влияния на ценообразование автомобилей, пострадать может строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.
Ранее производитель алюминия "Русал" заявил, что оптимизирует мощности по производству на фоне рекордных цен на глинозем (оксид алюминия) и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн.
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"Русал" минимальным образом влияет на ценообразование автомобилей в России. Закрытие мощностей здесь не является серьезным фактором. Влияние на ценообразование будет оказано скорее на строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции (изделия, полученные путем выталкивания материала - пластика или металла - через форму под высоким давлением - ред.)", - рассказал Худалов.
Эксперт отмечает, что основным фактором, который может повлиять на рентабельность "Русала" в 2025 году, является цена на глинозем на мировых рынках и возможность приобретать электроэнергию по прямым договорам с ценами ниже рыночных у "Евросибэнерго".
"Курс рубля переносится в национальные цены, и если рубль ослабляется к доллару, то рублевые цены на металл в России растут", - добавил он, отвечая на вопрос о том, как колебания курса рубля влияют на долгосрочную стратегию ценообразования "Русала".
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