https://ria.ru/20241126/rusal-1985688354.html

Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование

Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование - РИА Новости, 26.11.2024

Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование

Сокращение мощностей "Русала" не станет серьезным фактором влияния на ценообразование автомобилей, пострадать может строительный сегмент в части производства... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:06

2024-11-26T02:06

2024-11-26T02:07

экономика

россия

русал

евросибэнерго

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сокращение мощностей "Русала" не станет серьезным фактором влияния на ценообразование автомобилей, пострадать может строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее производитель алюминия "Русал" заявил, что оптимизирует мощности по производству на фоне рекордных цен на глинозем (оксид алюминия) и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн. "Русал" минимальным образом влияет на ценообразование автомобилей в России. Закрытие мощностей здесь не является серьезным фактором. Влияние на ценообразование будет оказано скорее на строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции (изделия, полученные путем выталкивания материала - пластика или металла - через форму под высоким давлением - ред.)", - рассказал Худалов. Эксперт отмечает, что основным фактором, который может повлиять на рентабельность "Русала" в 2025 году, является цена на глинозем на мировых рынках и возможность приобретать электроэнергию по прямым договорам с ценами ниже рыночных у "Евросибэнерго". "Курс рубля переносится в национальные цены, и если рубль ослабляется к доллару, то рублевые цены на металл в России растут", - добавил он, отвечая на вопрос о том, как колебания курса рубля влияют на долгосрочную стратегию ценообразования "Русала".

https://ria.ru/20241106/tramp-1982161283.html

https://realty.ria.ru/20241122/rossija-1985149188.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, русал, евросибэнерго