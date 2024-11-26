https://ria.ru/20241126/rumyniya-1985885728.html
ЦИК Румынии представил итоги первого тура выборов президента
ЦИК Румынии представил итоги первого тура выборов президента - РИА Новости, 26.11.2024
ЦИК Румынии представил итоги первого тура выборов президента
Центральное избирательное бюро Румынии представило официальные итоги первого тура выборов президента страны, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску получил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:36
2024-11-26T21:36
2024-11-26T21:36
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президентские выборы в румынии — 2024
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Центральное избирательное бюро Румынии представило официальные итоги первого тура выборов президента страны, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску получил 22,94%, у лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони — 19,18% голосов. "Окончательный результат голосования по выборам президента Румынии 24 ноября 2024 года после регистрации в Центральном избирательном бюро всех протоколов. Ситуация с голосами, полученными кандидатами: Кэлин Джеорджеску получил 2 120 401 законно поданный голос, что составляет 22,94% от общего числа действительных поданных голосов, Елена Ласкони получила 1 772 500 действительно поданных голосов, что составляет 19,18% от общего числа действительных поданных голосов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте бюро. Итоговая явка на выборах составила 52,55%. Поскольку ни один из кандидатов не смог в первом туре набрать более 50% голосов, второй тур выборов президента Румынии состоится 8 декабря.
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в мире, румыния, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Президентские выборы в Румынии — 2024
ЦИК Румынии представил итоги первого тура выборов президента
ЦИК Румынии: по итогам I тура выборов президента у Джеорджеску 22,94% голосов