https://ria.ru/20241126/rostekh-1985709183.html

В России разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем

В России разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем - РИА Новости, 26.11.2024

В России разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем

В России разработали технологию получения сверхстойких чип-резисторов для применения в космических и авиационных микросхемах, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:48

2024-11-26T08:48

2024-11-26T11:52

наука

технологии

ростех

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В России разработали технологию получения сверхстойких чип-резисторов для применения в космических и авиационных микросхемах, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал технологию создания ультраточных чип-резисторов для поверхностного монтажа на плату. Изделия обладают высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией, что позволяет использовать их в космической, авиационной и другой технике. Новая ЭКБ заместит зарубежные аналоги, в том числе американских производителей", — говорится в релизе. В "Ростехе" отметили, что сверхпрецизионные чип-резисторы, созданные НИИ электронно-механических приборов (входит в "Росэлектронику"), отличаются крайне низким температурным коэффициентом сопротивления и способны работать в диапазоне от минус 55 до плюс 100 градусов по Цельсию. В изделиях применяется комбинированная тонкопленочная резистивная структура. Это обеспечивает их температурную стабильность и позволяет добиться долгого срока службы в самых разных условиях. За счет этого резисторы можно использовать в радиоэлектронной аппаратуре для авиации и космоса, системах связи и навигации, а также в любой другой аппаратуре, где требуется повышенная надежность и сверхмалые габариты. "Новые отечественные сверхпрецизионные чип-резисторы способны заменить иностранные аналоги, в том числе комплектующие американского производителя Vishay, поставки которых почти остановились в связи с текущей геополитической ситуацией. В настоящий момент НИИЭМП приступило к внедрению полученной технологии в производство", — приводит "Ростех" слова гендиректора НИИЭМП Вячеслава Зуева. Чип-резисторы — элементы электрических цепей, необходимые для поддержания заданных параметров тока. От обычных отличаются тем, что их не нужно ставить на плату через специально проделанные для того отверстия, а можно сразу закрепить на поверхности.

https://ria.ru/20241118/raketonostsy-1984476920.html

https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html

https://ria.ru/20241121/spasateli-1984935962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ростех