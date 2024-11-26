https://ria.ru/20241126/rostekh-1985709183.html
В России разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем
В России разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем - РИА Новости, 26.11.2024
В России разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем
В России разработали технологию получения сверхстойких чип-резисторов для применения в космических и авиационных микросхемах, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:48
2024-11-26T08:48
2024-11-26T11:52
наука
технологии
ростех
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В России разработали технологию получения сверхстойких чип-резисторов для применения в космических и авиационных микросхемах, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал технологию создания ультраточных чип-резисторов для поверхностного монтажа на плату. Изделия обладают высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией, что позволяет использовать их в космической, авиационной и другой технике. Новая ЭКБ заместит зарубежные аналоги, в том числе американских производителей", — говорится в релизе. В "Ростехе" отметили, что сверхпрецизионные чип-резисторы, созданные НИИ электронно-механических приборов (входит в "Росэлектронику"), отличаются крайне низким температурным коэффициентом сопротивления и способны работать в диапазоне от минус 55 до плюс 100 градусов по Цельсию. В изделиях применяется комбинированная тонкопленочная резистивная структура. Это обеспечивает их температурную стабильность и позволяет добиться долгого срока службы в самых разных условиях. За счет этого резисторы можно использовать в радиоэлектронной аппаратуре для авиации и космоса, системах связи и навигации, а также в любой другой аппаратуре, где требуется повышенная надежность и сверхмалые габариты. "Новые отечественные сверхпрецизионные чип-резисторы способны заменить иностранные аналоги, в том числе комплектующие американского производителя Vishay, поставки которых почти остановились в связи с текущей геополитической ситуацией. В настоящий момент НИИЭМП приступило к внедрению полученной технологии в производство", — приводит "Ростех" слова гендиректора НИИЭМП Вячеслава Зуева. Чип-резисторы — элементы электрических цепей, необходимые для поддержания заданных параметров тока. От обычных отличаются тем, что их не нужно ставить на плату через специально проделанные для того отверстия, а можно сразу закрепить на поверхности.
https://ria.ru/20241118/raketonostsy-1984476920.html
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
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технологии, ростех
Наука, Технологии, Ростех
В России разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем
"Ростех": в РФ разработали сверхстойкие чип-резисторы для космических микросхем
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
В России разработали технологию получения сверхстойких чип-резисторов для применения в космических и авиационных микросхемах, сообщили в пресс-службе
"Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех
" разработал технологию создания ультраточных чип-резисторов для поверхностного монтажа на плату. Изделия обладают высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией, что позволяет использовать их в космической, авиационной и другой технике. Новая ЭКБ
заместит зарубежные аналоги, в том числе американских производителей", — говорится в релизе.
В "Ростехе" отметили, что сверхпрецизионные чип-резисторы, созданные НИИ электронно-механических приборов (входит в "Росэлектронику"), отличаются крайне низким температурным коэффициентом сопротивления и способны работать в диапазоне от минус 55 до плюс 100 градусов по Цельсию.
В изделиях применяется комбинированная тонкопленочная резистивная структура. Это обеспечивает их температурную стабильность и позволяет добиться долгого срока службы в самых разных условиях. За счет этого резисторы можно использовать в радиоэлектронной аппаратуре для авиации и космоса, системах связи и навигации, а также в любой другой аппаратуре, где требуется повышенная надежность и сверхмалые габариты.
"Новые отечественные сверхпрецизионные чип-резисторы способны заменить иностранные аналоги, в том числе комплектующие американского производителя Vishay, поставки которых почти остановились в связи с текущей геополитической ситуацией. В настоящий момент НИИЭМП приступило к внедрению полученной технологии в производство", — приводит "Ростех" слова гендиректора НИИЭМП Вячеслава Зуева.
Чип-резисторы — элементы электрических цепей, необходимые для поддержания заданных параметров тока. От обычных отличаются тем, что их не нужно ставить на плату через специально проделанные для того отверстия, а можно сразу закрепить на поверхности.