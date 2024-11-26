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В МИД рассказали о планах по визовому режиму со странами Центральной Азии
В МИД рассказали о планах по визовому режиму со странами Центральной Азии - РИА Новости, 26.11.2024
В МИД рассказали о планах по визовому режиму со странами Центральной Азии
Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:56
2024-11-26T17:56
2024-11-26T17:56
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. "По нашей информации, такого ожидать не приходится", - сказал он в интервью RTVi, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время введения Москвой визового режима со странами Центральной Азии. По словам Стерника, разговоры о введении визового режима ведутся "отдельными представителями политической элиты, но каких-либо изменений в принципиальном подходе руководства страны к теме пока не просматривается". Более того, указал дипломат, в текущих условиях наблюдается активизация работы по линии компетентных органов, повышение уровня работы с въезжающими в Россию иностранными гражданами для того, чтобы они легче адаптировались к российской жизни.
https://ria.ru/20241107/aziya-1982543405.html
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россия, центральная азия, москва, александр стерник, снг, в мире
Россия, Центральная Азия, Москва, Александр Стерник, СНГ, В мире
В МИД рассказали о планах по визовому режиму со странами Центральной Азии
МИД: Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии