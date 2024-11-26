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В Минобороны рассказали о новой услуге по протезированию для участников СВО - РИА Новости, 26.11.2024
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11:54 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/rossija-1985745763.html
В Минобороны рассказали о новой услуге по протезированию для участников СВО
В Минобороны рассказали о новой услуге по протезированию для участников СВО - РИА Новости, 26.11.2024
В Минобороны рассказали о новой услуге по протезированию для участников СВО
Новые стандарты протезирования разработаны в России, в 2025 году участники СВО будут получать соответствующую комплексную услугу, сообщила статс-секретарь -... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:54
2024-11-26T11:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
самарское
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
госдума рф
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Новые стандарты протезирования разработаны в России, в 2025 году участники СВО будут получать соответствующую комплексную услугу, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. "В периметре Минобороны мы поняли, что зачастую у нас нет стабильности в том, что военнослужащие получают качественные протезы. Поэтому Минобороны сейчас совместно с Минтрудом, Соцфондом и Минздравом разработали стандарты протезирования. Мы с 1 января 2025 года не будем покупать протезы, будем покупать комплексную услугу, которая включает и изготовление, и реабилитацию, и адаптацию. Человек полностью адаптируется к протезу. Стандарт временный для протезных предприятий также разработан", - сказала она на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она подчеркнула, что Минобороны России проводит активную работу по протезированию участников СВО. По указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова была проведена глубокая диагностика всех проблем действующей системы протезирования. "У фонда "Защитники Отечества" есть возможность доплачивать за получение высокотехнологичных протезов. Также мы можем дополнительно выдавать спортивные протезы. Это касается только демобилизованных. Подчеркну - есть некий перекос, когда действующий военнослужащий таких возможностей не имеет. В будущем нам нужно будет эти вопросы решать", - добавила председатель фонда. Также Цивилева напомнила, что военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе СВО, смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр Минобороны России и его филиалы в регионах. Сейчас представительства работают в Кемеровской, Самарской, Новосибирской, Тульской и Московской областях, Краснодарском крае на базе филиалов фонда. Их планируют открыть во всех субъектах страны до конца года. По ее словам, это даст возможность военнослужащим с инвалидностью, в том числе тяжелой, быть трудоустроенными на интересную работу, вовлекаться в общение и активную жизнь.
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html
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общество, россия, самарское, московская область (подмосковье), андрей белоусов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Самарское, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов, Госдума РФ
В Минобороны рассказали о новой услуге по протезированию для участников СВО

Минобороны разработало новые стандарты протезирования для участников СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Новые стандарты протезирования разработаны в России, в 2025 году участники СВО будут получать соответствующую комплексную услугу, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
"В периметре Минобороны мы поняли, что зачастую у нас нет стабильности в том, что военнослужащие получают качественные протезы. Поэтому Минобороны сейчас совместно с Минтрудом, Соцфондом и Минздравом разработали стандарты протезирования. Мы с 1 января 2025 года не будем покупать протезы, будем покупать комплексную услугу, которая включает и изготовление, и реабилитацию, и адаптацию. Человек полностью адаптируется к протезу. Стандарт временный для протезных предприятий также разработан", - сказала она на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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Она подчеркнула, что Минобороны России проводит активную работу по протезированию участников СВО. По указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова была проведена глубокая диагностика всех проблем действующей системы протезирования.
"У фонда "Защитники Отечества" есть возможность доплачивать за получение высокотехнологичных протезов. Также мы можем дополнительно выдавать спортивные протезы. Это касается только демобилизованных. Подчеркну - есть некий перекос, когда действующий военнослужащий таких возможностей не имеет. В будущем нам нужно будет эти вопросы решать", - добавила председатель фонда.
Также Цивилева напомнила, что военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе СВО, смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр Минобороны России и его филиалы в регионах. Сейчас представительства работают в Кемеровской, Самарской, Новосибирской, Тульской и Московской областях, Краснодарском крае на базе филиалов фонда. Их планируют открыть во всех субъектах страны до конца года. По ее словам, это даст возможность военнослужащим с инвалидностью, в том числе тяжелой, быть трудоустроенными на интересную работу, вовлекаться в общение и активную жизнь.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСамарскоеМосковская область (Подмосковье)Андрей БелоусовГосдума РФ
 
 
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