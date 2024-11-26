https://ria.ru/20241126/rosatom-1985748484.html
Минск расширит направления сотрудничества с "Росатомом"
Минск расширит направления сотрудничества с "Росатомом" - РИА Новости, 26.11.2024
Минск расширит направления сотрудничества с "Росатомом"
Белоруссия планирует подписать с российской госкорпорацией "Росатом" дополнения в комплексную программу российско-белорусского сотрудничества в области атомных... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:18
2024-11-26T12:18
2024-11-26T12:20
минск
белоруссия
роман головченко
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Белоруссия планирует подписать с российской госкорпорацией "Росатом" дополнения в комплексную программу российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которые расширят направления взаимодействия, сообщил глава белорусского правительства Роман Головченко. "Крайний раз мы вели переговоры в мае, с тех пор проделана большая работа по направлениям в соответствии с нашим документом, который определяет новые области сотрудничества: квантовые технологии, разработка совместного программного обеспечения, радиационная медицина, цифровизация, автомобилестроение и так далее. Сегодня состоится подписание документа - дополнений к комплексной программе российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов", - сказал Головченко во вторник в Минске в ходе встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Премьер подчеркнул, что эти поправки наполнят существующую программу новыми направлениями. Он добавил, что Минск заинтересован во всестороннем деловом взаимодействии с "Росатомом". Премьер заявил, что сейчас стоит задача активизировать сотрудничество по согласованным направлениям.
https://ria.ru/20241118/rosatom-1984472234.html
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минск, белоруссия, роман головченко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Минск, Белоруссия, Роман Головченко, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Минск расширит направления сотрудничества с "Росатомом"
Головченко заявил о планах Минска работать с "Росатомом" в неатомной сфере
МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Белоруссия планирует подписать с российской госкорпорацией "Росатом" дополнения в комплексную программу российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которые расширят направления взаимодействия, сообщил глава белорусского правительства Роман Головченко.
"Крайний раз мы вели переговоры в мае, с тех пор проделана большая работа по направлениям в соответствии с нашим документом, который определяет новые области сотрудничества: квантовые технологии, разработка совместного программного обеспечения, радиационная медицина, цифровизация, автомобилестроение и так далее. Сегодня состоится подписание документа - дополнений к комплексной программе российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов", - сказал Головченко во вторник в Минске в ходе встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
Премьер подчеркнул, что эти поправки наполнят существующую программу новыми направлениями. Он добавил, что Минск заинтересован во всестороннем деловом взаимодействии с "Росатомом". Премьер заявил, что сейчас стоит задача активизировать сотрудничество по согласованным направлениям.