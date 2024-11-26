https://ria.ru/20241126/rogan-1985687778.html

Американский ведущий потерял самообладание и грубо послал Зеленского

Американский ведущий потерял самообладание и грубо послал Зеленского - РИА Новости, 26.11.2024

Американский ведущий потерял самообладание и грубо послал Зеленского

Комик Джо Роган в эфире своего подкаста обвинил Владимира Зеленского и действующего президента США Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны против России. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:00

2024-11-26T02:00

2024-11-26T13:55

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Комик Джо Роган в эфире своего подкаста обвинил Владимира Зеленского и действующего президента США Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны против России."Я не чувствую себя в безопасности сейчас, когда они пускают ракеты вглубь России. <...> Зеленский говорит, что Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую", — заявил Роган.По мнению комика, уходящая администрация в Вашингтоне не имеет права принимать такие решения, как снятие запрета на удары американскими дальнобойными ракетами по России. Престарелый и непопулярный в народе президент Байден в период передачи власти должен избегать действий, провоцирующих эскалацию, отметил Роган.Ведущий также обратил внимание на ответ России в виде испытания ракетной системы "Орешник" на Украине. По его мнению, такой ракетой вполне можно нанести ядерный удар, который изменит мир. Вину за такого рода эскалацию понесут исключительно уходящий президент Байден и те, кто финансирует Киев."Это прокси-война (США против России. — Прим. ред.), вся она — полное безумие. <...> Сядьте за стол переговоров, <...> договоритесь, хватит уже всех убивать", — призвал он. На минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории. В понедельник Белый дом официально признал факт разрешения, однако заявил, что допустимая для ударов территория ограничивается Курской областью.В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985716446.html

https://ria.ru/20241126/ssha-1985731961.html

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