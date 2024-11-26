https://ria.ru/20241126/realme-1985728501.html

Продажи realme GT 7 Pro стартовали в России

Продажи realme GT 7 Pro стартовали в России - РИА Новости, 26.11.2024

Продажи realme GT 7 Pro стартовали в России

РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:40

2024-11-26T19:40

2024-11-26T19:40

м.видео

ozon

wildberries

наука

технологии

россия

смартфоны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985725375_0:476:2400:1826_1920x0_80_0_0_0e2af496d20cdefb35819bcacb9cf5ff.jpg

erid: F7NfYUJCUneP4W19inQ2МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Производитель смартфонов realme представил флагманский девайс серии GT 7 Pro (ДжиТи 7 Про) с первым Snapdragon 8 Elite (Снэпдрагон 8 Элит) в России, первым* режимом подводной съемки в мире и первой** кремний-углеродной батареей емкостью 6500 мАч, сообщает пресс-служба компании.Помимо этого, realme GT 7 Pro стал первым*** в России флагманом с пылевлагозащитой по стандарту IP69 (АйПи69) и первым**** смартфоном монолитного форм-фактора, в котором применен дисплей без поляризационного слоя.В Snapdragon 8 Elite реализована принципиально новая архитектура центрального процессора Oryon (Орион): шесть высокопроизводительных ядер, работающих на тактовой частоте до 3,53 ГГц, и два еще более мощных с частотой до 4,32 ГГц. Установлено 24 МБ кэша второго уровня.От Энергоэффективных же ядер, которые использовались в центральном процессоре предыдущих поколений для экономии энергии, отказались: энергоэффективность достигается благодаря использованию передового 3-нанометрового техпроцесса. Поэтому по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3 (Джен 3) энергопотребление снизилось на 44% при росте производительности на 45%, отметили в компании.Графический ускоритель Adreno 830 (Адрено 830) работает на частоте до 1,1 ГГц, он на 40% быстрее, чем его предшественник в Snapdragon 8 Gen 3, и на 35% эффективнее показывает себя в играх с трассировкой лучей.Новый realme GT 7 Pro оснащен тремя передовыми камерами Sony. Перископический сенсор реализован по новейшей технологии перископа с тремя отражениями. Он заметно тоньше по сравнению с решениями прошлых лет и при этом обеспечивает лучшее качество изображения. Кроме того, перископ поддерживает гибридное увеличение до 120Х: детали, которые неизбежно теряются при таком зуме, восстанавливаются благодаря ИИ.За ультраширокоугольную камеру отвечает сенсор Sony IMX355 (АйЭмИкс355) с углом обзора 112 градусов и диафрагмой F/2.2. Он позволяет захватывать больше объектов и отлично подходит для съемки пейзажей, групповых фотографий и архитектурных объектов.В realme GT 7 Pro используется кремний-углеродная батарея рекордной для такого типа емкости — 6500 мАч. В отличие от привычных литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, кремний-углеродные батареи не теряют заряд на морозе: даже в -25 °C realme GT 7 Pro не выключится в самый неподходящий момент. На 1% заряда смартфон работает до 40 минут в режиме прослушивания музыки, а полного заряда хватит на 20 часов в режиме просмотра видео.Материалы кремний-углеродных батарей имеют более высокую плотность, что, при сохранении стандартных размеров, позволяет увеличить емкость.Кроме того, кремний-углеродные батареи очень быстро принимают заряд и не перегреваются. В комплекте с realme GT 7 Pro идет сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт, с которым смартфон заряжается с 0 до 50% за 13 минут, а до 100% — за 37 минут без всякого вреда для батареи.Новый realme GT 7 Pro стал первым**** смартфоном в монолитном форм-факторе, оснащенным дисплеем без поляризационного слоя. Раньше подобные экраны использовались только в складных смартфонах. Отсутствие фильтра позволило сделать экран тоньше и энергоэффективнее: он потребляет на 52% меньше энергии по сравнению с обычными дисплеями того же размера. Кроме того, отказ от поляризационного фильтра позволил увеличить яркость. Пиковая яркость достигает 6500 нит, однако для пользователя важнее общая яркость всего дисплея: в автоматическом режиме яркость по всей площади достигает 2000 нит, поэтому изображение остается прекрасно видимым без бликов и искажения цветов — даже под прямыми солнечными лучами, подчеркнул производитель.Дисплей realme GT 7 Pro — не только один из самых ярких экранов среди всех смартфонов на рынке. Он также имеет высокий цветовой охват 120% эталонной палитры DCI-P3 (ДиСиАй-П3) и шим 2160 Гц, благодаря чему исключается эффект мерцания даже на минимальных уровнях яркости. Частота обновления кадров варьируется от 120 Гц для сверхплавного движения в играх и до 1 Гц для экономии энергии в режиме постоянного отображения. А частота дискретизации достигает 2600 Гц, благодаря чему экран мгновенно реагирует даже на малейшие движения, что также оценят геймеры.В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он безопаснее и гораздо быстрее классических оптических, а также реагирует на мокрые пальцы, может работать под дождем и даже под водой.Смартфон realme GT 7 Pro стал самым защищенным флагманом*** на российском рынке: он сертифицирован по стандарту IP69. В частности, realme GT 7 Pro может провести 30 минут на глубине до двух метров, несколько дней пролежать в луже или спокойно пережить полный цикл в стиральной машине, если вы случайно забудете его в кармане одежды. Более того, устройство способно выдержать струи воды высокой температуры под давлением.Рама смартфона сделана из авиационного алюминия, поэтому он не боится падений на ребро — в этом случае экран и внутренние компоненты не повредятся.Кроме того, realme GT 7 Pro стал первым смартфоном с новой оболочкой realme UI 6.0 (ЮАЙ 6.0). В ней пользовательский интерфейс стал еще более персонализированным: цветовое оформление динамически меняется в течение дня, а обновленные темы поддерживают глубокую кастомизацию иконок, обоев и экрана блокировки. При этом функция "Живые оповещения" позволяет просматривать подробные уведомления в режиме реального времени, не переключаясь на соответствующие приложения.Гаджет доступен в цветах "Марсианский песок" и "Галактический серый". Смартфоны можно приобрести в магазинах DNS, М.Видео, OZON, Wildberries и Яндекс Маркет.● realme GT 7 Pro в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 89 999 руб.● realme GT 7 Pro в конфигурации 12+512 ГБ доступен по цене от 99 999 руб.* По заявлению компании, realme GT 7 Pro оснащен режимом подводной съемки, который на данный момент не имеет аналогов** По заявлению компании, на российском рынке нет смартфонов официально представленных вендоров с аналогичным аккумулятором*** По заявлению компании, на российском рынке нет смартфонов флагманского уровня с аналогичным стандартом защиты у официально представленных вендоров**** По заявлению компании, realme GT 7 Pro является первым нескладным флагманским смартфоном с экраном без поляризационного слоя.Реклама, ООО "МВМ", ИНН: 7707548740.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

м.видео, ozon, wildberries, технологии, россия, смартфоны