https://ria.ru/20241126/rakety-1985820122.html
Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область
Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 26.11.2024
Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область
Минобороны РФ показало фотографии обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:18
2024-11-26T16:18
2024-11-26T16:18
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ показало фотографии обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области. Ранее МО РФ сообщило, что ВСУ 23 ноября нанесли удар ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, три ракеты были сбиты, две достигли цели и повредили РЛС, среди российских военнослужащих есть пострадавшие. Кроме того, 25 ноября аналогичными ракетами киевский режим нанёс удар по аэродрому Курск-Восточный, семь из восьми ракет были сбиты, в результате падения осколков одной двое военнослужащих получили лёгкие ранения, незначительно повреждена инфраструктура. На опубликованных фотографиях видны фрагменты запущенных Украиной ракет американского производства.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область
Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали Курскую область