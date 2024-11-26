https://ria.ru/20241126/rakety-1985820122.html

Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область

Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 26.11.2024

Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область

Минобороны РФ показало фотографии обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:18

2024-11-26T16:18

2024-11-26T16:18

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ показало фотографии обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области. Ранее МО РФ сообщило, что ВСУ 23 ноября нанесли удар ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, три ракеты были сбиты, две достигли цели и повредили РЛС, среди российских военнослужащих есть пострадавшие. Кроме того, 25 ноября аналогичными ракетами киевский режим нанёс удар по аэродрому Курск-Восточный, семь из восьми ракет были сбиты, в результате падения осколков одной двое военнослужащих получили лёгкие ранения, незначительно повреждена инфраструктура. На опубликованных фотографиях видны фрагменты запущенных Украиной ракет американского производства.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», безопасность, atacms, министерство обороны рф (минобороны рф)