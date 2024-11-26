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Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/rakety-1985820122.html
Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область
Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область - РИА Новости, 26.11.2024
Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область
Минобороны РФ показало фотографии обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:18
2024-11-26T16:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ показало фотографии обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области. Ранее МО РФ сообщило, что ВСУ 23 ноября нанесли удар ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, три ракеты были сбиты, две достигли цели и повредили РЛС, среди российских военнослужащих есть пострадавшие. Кроме того, 25 ноября аналогичными ракетами киевский режим нанёс удар по аэродрому Курск-Восточный, семь из восьми ракет были сбиты, в результате падения осколков одной двое военнослужащих получили лёгкие ранения, незначительно повреждена инфраструктура. На опубликованных фотографиях видны фрагменты запущенных Украиной ракет американского производства.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», безопасность, atacms, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», Безопасность, ATACMS, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало обломки ракет, которыми ВСУ атаковали Курскую область

Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали Курскую область

© Фото : Минобороны РоссииЧасть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино)
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Минобороны России
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ показало фотографии обломков ракет ATACMS, которыми ВСУ 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области.
Ранее МО РФ сообщило, что ВСУ 23 ноября нанесли удар ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, три ракеты были сбиты, две достигли цели и повредили РЛС, среди российских военнослужащих есть пострадавшие.
Кроме того, 25 ноября аналогичными ракетами киевский режим нанёс удар по аэродрому Курск-Восточный, семь из восьми ракет были сбиты, в результате падения осколков одной двое военнослужащих получили лёгкие ранения, незначительно повреждена инфраструктура.
На опубликованных фотографиях видны фрагменты запущенных Украиной ракет американского производства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»БезопасностьATACMSМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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