https://ria.ru/20241126/rada-1985855640.html
В Раде заявили о риске коллапса государственности на Украине
В Раде заявили о риске коллапса государственности на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
В Раде заявили о риске коллапса государственности на Украине
На Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране, заявила во... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:25
2024-11-26T18:25
2024-11-26T19:36
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. На Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране, заявила во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Вранье, вранье, вранье и коррупция на всех уровнях. Культура вранья как национальная системная черта… Риск коллапса государственности растет", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Депутат напомнила об очередном скандале с поставками некачественных мин для ВСУ, об отходе украинских сил под Красноармейском (украинское название – Покровск – ред.), об отправке медиков, техников и программистов в штурмовые подразделения. "Такое происходит, что надежды уже почти нет, честно сказать", - подчеркнула Безуглая. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о риске коллапса государственности на Украине
Депутат Рады Безуглая заявила о росте риска коллапса государственности