https://ria.ru/20241126/rada-1985734098.html

На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия

На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия - РИА Новости, 26.11.2024

На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия

Резкое увеличение поставок вооружений Украине Западом можно ожидать в последние недели до инаугурации Дональда Трампа, Запад будет делать это в надежде удержать РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:56

2024-11-26T11:56

2024-11-26T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

дональд трамп

верховная рада украины

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Резкое увеличение поставок вооружений Украине Западом можно ожидать в последние недели до инаугурации Дональда Трампа, Запад будет делать это в надежде удержать захваченную ВСУ часть Курской области, но до ее освобождения Россия не позволит себе сесть за стол переговоров, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Глава минобороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Берлине заявил, что украинский конфликт дошел до критической фазы. "Всё, что у них (на Западе - ред.) есть в арсенале и что можно поставить Украине, будет поставлено. Оно будет поставлено в надежде удержать курское направление - они почему-то считают, что кто-то с ними будет о чем-то торговаться... Думаю, вопрос по Курской области будет решен до того, как Россия позволит себе сесть за стол переговоров (об урегулировании конфликта с Украиной - ред.). Это абсолютно принципиальный вопрос: пока не зачистят Курскую область (от ВСУ), никто за стол переговоров не сядет", - сказал Килинкаров. Он отметил, что существует мнение о том, что за несколько недель до инаугурации Трампа решается судьба Украины, поэтому "лестница эскалации" должна быть пройдена именно до прихода нового хозяина Белого дома. "Есть предположение, что после инаугурации Трамп будет готов сесть за стол переговоров и разрешить украинский конфликт... Поэтому все виды вооружений, вся финансовая поддержка - всё должно быть реализовано до его прихода в Белый дом", - подчеркнул Килинкаров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984926690.html

https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html

украина

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато, курская область, джон хили, сергей лавров, спиридон килинкаров