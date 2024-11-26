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На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/rada-1985734098.html
На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия
На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия - РИА Новости, 26.11.2024
На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия
Резкое увеличение поставок вооружений Украине Западом можно ожидать в последние недели до инаугурации Дональда Трампа, Запад будет делать это в надежде удержать РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:56
2024-11-26T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
верховная рада украины
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Резкое увеличение поставок вооружений Украине Западом можно ожидать в последние недели до инаугурации Дональда Трампа, Запад будет делать это в надежде удержать захваченную ВСУ часть Курской области, но до ее освобождения Россия не позволит себе сесть за стол переговоров, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Глава минобороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Берлине заявил, что украинский конфликт дошел до критической фазы. "Всё, что у них (на Западе - ред.) есть в арсенале и что можно поставить Украине, будет поставлено. Оно будет поставлено в надежде удержать курское направление - они почему-то считают, что кто-то с ними будет о чем-то торговаться... Думаю, вопрос по Курской области будет решен до того, как Россия позволит себе сесть за стол переговоров (об урегулировании конфликта с Украиной - ред.). Это абсолютно принципиальный вопрос: пока не зачистят Курскую область (от ВСУ), никто за стол переговоров не сядет", - сказал Килинкаров. Он отметил, что существует мнение о том, что за несколько недель до инаугурации Трампа решается судьба Украины, поэтому "лестница эскалации" должна быть пройдена именно до прихода нового хозяина Белого дома. "Есть предположение, что после инаугурации Трамп будет готов сесть за стол переговоров и разрешить украинский конфликт... Поэтому все виды вооружений, вся финансовая поддержка - всё должно быть реализовано до его прихода в Белый дом", - подчеркнул Килинкаров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984926690.html
https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато, курская область, джон хили, сергей лавров, спиридон килинкаров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО, Курская область, Джон Хили, Сергей Лавров, Спиридон Килинкаров
На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия

Экс-депутат Рады Килинкаров: США увеличат поставки ВСУ до инаугурации Трампа

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Резкое увеличение поставок вооружений Украине Западом можно ожидать в последние недели до инаугурации Дональда Трампа, Запад будет делать это в надежде удержать захваченную ВСУ часть Курской области, но до ее освобождения Россия не позволит себе сесть за стол переговоров, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Глава минобороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Берлине заявил, что украинский конфликт дошел до критической фазы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели
21 ноября, 02:54
"Всё, что у них (на Западе - ред.) есть в арсенале и что можно поставить Украине, будет поставлено. Оно будет поставлено в надежде удержать курское направление - они почему-то считают, что кто-то с ними будет о чем-то торговаться... Думаю, вопрос по Курской области будет решен до того, как Россия позволит себе сесть за стол переговоров (об урегулировании конфликта с Украиной - ред.). Это абсолютно принципиальный вопрос: пока не зачистят Курскую область (от ВСУ), никто за стол переговоров не сядет", - сказал Килинкаров.
Он отметил, что существует мнение о том, что за несколько недель до инаугурации Трампа решается судьба Украины, поэтому "лестница эскалации" должна быть пройдена именно до прихода нового хозяина Белого дома. "Есть предположение, что после инаугурации Трамп будет готов сесть за стол переговоров и разрешить украинский конфликт... Поэтому все виды вооружений, вся финансовая поддержка - всё должно быть реализовано до его прихода в Белый дом", - подчеркнул Килинкаров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине
25 ноября, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТОКурская областьДжон ХилиСергей ЛавровСпиридон Килинкаров
 
 
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