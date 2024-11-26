https://ria.ru/20241126/rabota-1985701378.html

Аналитики узнали, как часто россияне шантажируют руководство увольнением

Аналитики узнали, как часто россияне шантажируют руководство увольнением - РИА Новости, 26.11.2024

Аналитики узнали, как часто россияне шантажируют руководство увольнением

Каждый третий работник в РФ шантажировал руководство увольнением, среди других популярных способов манипулирования - рассказы о личных проблемах, чрезмерная... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:36

2024-11-26T06:36

2024-11-26T06:39

общество

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Каждый третий работник в РФ шантажировал руководство увольнением, среди других популярных способов манипулирования - рассказы о личных проблемах, чрезмерная лесть, частичная правда о своих проблемах, посчитали для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру". "Исследование показало, что подчиненные манипулировали работодателями (множественный выбор вариантов ответа): пытались вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах – 77%, с помощью лести, чрезмерной похвалы моим личным и деловым качествам – 56%, не раскрывали всей правды о проблемах, говорили полуправду – 43%, шантажировали увольнением – 35%, показывали оффер с другой работы – 13%", - сказано в исследовании. Чаще всего с помощью манипуляций работники пытаются добиться повышения зарплаты, изменения графика работы, повышения должности, изменения режима работы - например, переход на удаленку или увольнение других сотрудников. Каждый второй работодатель признался, что относится к манипуляторам крайне негативно - готов даже уволить их. У остальных респондентов снисходительное или нейтральное отношение. "От манипуляций работодатели защищаются по-разному. Например, 48% респондентов признались, что делают вид, что "ведутся" и начинают манипулировать в ответ, 45% жестко и безапелляционно дают понять, что видят манипуляцию и требуют прекратить ее, а еще 3% заявили, что защищаться не умеют и сотрудники манипулируют с успехом. Остальные просто игнорируют и не считают, что необходимо как-то реагировать или защищаться", - добавили аналитики. Опрос проводился в 4 по 25 ноября среди 1920 руководителей компаний и начальников отделов в организациях в возрасте от 25 до 55 лет.

https://ria.ru/20241120/zarplata-1984722979.html

https://ria.ru/20240312/zarplaty-1932406441.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия