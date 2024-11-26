https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html

ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 26.11.2024

ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области

Средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:10

2024-11-26T02:10

2024-11-26T08:55

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

новошахтинск

таганрог

юрий слюсарь

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено четыре БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда", — написал он.Слюсарь добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет, силы противовоздушной обороны продолжают работу.

https://ria.ru/20241126/pvo-1985681860.html

ростовская область

новошахтинск

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, безопасность, новошахтинск, таганрог, юрий слюсарь