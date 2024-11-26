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ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:10 26.11.2024 (обновлено: 08:55 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 26.11.2024
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области
Средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:10
2024-11-26T08:55
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
новошахтинск
таганрог
юрий слюсарь
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено четыре БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда", — написал он.Слюсарь добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет, силы противовоздушной обороны продолжают работу.
https://ria.ru/20241126/pvo-1985681860.html
ростовская область
новошахтинск
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ростовская область, безопасность, новошахтинск, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Новошахтинск, Таганрог, Юрий Слюсарь
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено четыре БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда", — написал он.
Слюсарь добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет, силы противовоздушной обороны продолжают работу.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьНовошахтинскТаганрогЮрий Слюсарь
 
 
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