https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 26.11.2024
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области
Средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:10
2024-11-26T02:10
2024-11-26T08:55
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
новошахтинск
таганрог
юрий слюсарь
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено четыре БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда", — написал он.Слюсарь добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет, силы противовоздушной обороны продолжают работу.
https://ria.ru/20241126/pvo-1985681860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность, новошахтинск, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Новошахтинск, Таганрог, Юрий Слюсарь
ПВО с полуночи отражает атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в Ростовской области