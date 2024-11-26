https://ria.ru/20241126/pvo-1985681860.html
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 26.11.2024
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:17
2024-11-26T00:17
2024-11-26T00:19
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241125/pvo-1985491300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших нет