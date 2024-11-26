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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 26.11.2024 (обновлено: 00:19 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/pvo-1985681860.html
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 26.11.2024
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:17
2024-11-26T00:19
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241125/pvo-1985491300.html
брянская область
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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.
Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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