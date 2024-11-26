https://ria.ru/20241126/pvo-1985681860.html

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 26.11.2024

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:17

2024-11-26T00:17

2024-11-26T00:19

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241125/pvo-1985491300.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)