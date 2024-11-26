https://ria.ru/20241126/putin-1985727557.html

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ - РИА Новости, 26.11.2024

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ

Президент Владимир Путин в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ призвал не допустить... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:53

2024-11-26T10:53

2024-11-26T11:56

россия

москва

владимир путин

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

содружество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества и соседних регионах. "А для этого, как и прежде, необходимо выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы", — говорится в обращении, которое зачитал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Президент подчеркнул, что уже 20 лет такие встречи позволяют обсуждать актуальные вопросы, вырабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внутренних и внешних угроз и выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб. "Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно", — отметил Путин. Он выразил уверенность, что совещание станет значимым этапом в углублении партнерства на благо государств и народов, а также поможет укреплению мира и безопасности на пространстве СНГ.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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россия, москва, владимир путин, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), содружество