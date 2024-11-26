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Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ - РИА Новости, 26.11.2024
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10:53 26.11.2024 (обновлено: 11:56 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/putin-1985727557.html
Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ
Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ - РИА Новости, 26.11.2024
Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ
Президент Владимир Путин в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ призвал не допустить... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:53
2024-11-26T11:56
россия
москва
владимир путин
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
содружество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества и соседних регионах. "А для этого, как и прежде, необходимо выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы", — говорится в обращении, которое зачитал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Президент подчеркнул, что уже 20 лет такие встречи позволяют обсуждать актуальные вопросы, вырабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внутренних и внешних угроз и выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб. "Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно", — отметил Путин. Он выразил уверенность, что совещание станет значимым этапом в углублении партнерства на благо государств и народов, а также поможет укреплению мира и безопасности на пространстве СНГ.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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россия, москва, владимир путин, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), содружество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Содружество
Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества и соседних регионах.
"А для этого, как и прежде, необходимо выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы", — говорится в обращении, которое зачитал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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Президент подчеркнул, что уже 20 лет такие встречи позволяют обсуждать актуальные вопросы, вырабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внутренних и внешних угроз и выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.
"Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно", — отметил Путин.
Он выразил уверенность, что совещание станет значимым этапом в углублении партнерства на благо государств и народов, а также поможет укреплению мира и безопасности на пространстве СНГ.
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РоссияМоскваВладимир ПутинСергей НарышкинСНГСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Содружество
 
 
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