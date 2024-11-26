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Пушков прокомментировал сообщения о планах Британии и Франции на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
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18:42 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/pushkov-1985863936.html
Пушков прокомментировал сообщения о планах Британии и Франции на Украине
Пушков прокомментировал сообщения о планах Британии и Франции на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
Пушков прокомментировал сообщения о планах Британии и Франции на Украине
"Слив" в европейской прессе о планах размещения военных из Великобритании и Франции на Украине может быть составной частью давления на избранного президента США РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:42
2024-11-26T18:42
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Слив" в европейской прессе о планах размещения военных из Великобритании и Франции на Украине может быть составной частью давления на избранного президента США Дональда Трампа, считает сенатор Алексей Пушков. "Французская газета "Монд" сообщает, что планы размещения войск Британии и Франции на Украине находятся "в продвинутой стадии". Эти планы стали предметом секретных переговоров (Эммануэля) Макрона и (Кира) Стармера в ходе визита последнего во Францию", - написал сенатор в своем Telegram-канале. "Наша оценка: слив этой информации, со всей очевидностью, является составной частью давления на Трампа и, скорее всего, согласован с администрацией Байдена", - добавил он. Впрочем, в ответ на маневры Лондона и Парижа Трамп вполне "мог бы заявить, что Франция и Британия могут действовать на свой страх и риск, а США не обязаны приходить им на помощь", - полагает Пушков. По его мнению, Европа наглеет оттого, что считает себя находящейся под "американским зонтиком". "Но это в случае нападения извне. В случае же ударов по французским и британским войскам на Украине, то есть за пределами действия НАТО, США не обязаны никого защищать", - напомнил законодатель.
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в мире, франция, украина, сша, дональд трамп, алексей пушков, нато
В мире, Франция, Украина, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, НАТО
Пушков прокомментировал сообщения о планах Британии и Франции на Украине

Пушков назвал планы Британии и Франции на Украине частью давления на Трампа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Слив" в европейской прессе о планах размещения военных из Великобритании и Франции на Украине может быть составной частью давления на избранного президента США Дональда Трампа, считает сенатор Алексей Пушков.
"Французская газета "Монд" сообщает, что планы размещения войск Британии и Франции на Украине находятся "в продвинутой стадии". Эти планы стали предметом секретных переговоров (Эммануэля) Макрона и (Кира) Стармера в ходе визита последнего во Францию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
"Наша оценка: слив этой информации, со всей очевидностью, является составной частью давления на Трампа и, скорее всего, согласован с администрацией Байдена", - добавил он.
Впрочем, в ответ на маневры Лондона и Парижа Трамп вполне "мог бы заявить, что Франция и Британия могут действовать на свой страх и риск, а США не обязаны приходить им на помощь", - полагает Пушков.
По его мнению, Европа наглеет оттого, что считает себя находящейся под "американским зонтиком". "Но это в случае нападения извне. В случае же ударов по французским и британским войскам на Украине, то есть за пределами действия НАТО, США не обязаны никого защищать", - напомнил законодатель.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину
25 ноября, 12:03
 
В миреФранцияУкраинаСШАДональд ТрампАлексей ПушковНАТО
 
 
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