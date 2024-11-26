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Французские фермеры устроили протест у Европарламента - РИА Новости, 26.11.2024
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15:00 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/protest-1985798813.html
Французские фермеры устроили протест у Европарламента
Французские фермеры устроили протест у Европарламента - РИА Новости, 26.11.2024
Французские фермеры устроили протест у Европарламента
Французские фермеры на тракторах устроили недалеко от Европейского парламента в Страсбурге протест против заключения соглашения о свободной торговле со странами РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:00
2024-11-26T15:00
в мире
страсбург
франция
аргентина
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Французские фермеры на тракторах устроили недалеко от Европейского парламента в Страсбурге протест против заключения соглашения о свободной торговле со странами блока Меркосур (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай), сообщил во вторник телеканал BFMTV. Во вторник Европарламент проводит пленарную сессию. "По меньшей мере 25 тракторов прибыли (на территорию - ред.) недалеко от Европейского парламента в Страсбурге, чтобы осудить соглашение о свободной торговли с Меркосур", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает BFMTV, фермеры не смогли подъехать прямо к Европарламенту, поскольку путь им перегородили вооруженные жандармы и фургоны правоохранителей. Один из протестующих аграриев и член профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) заявил телеканалу, что фермеры ведут переговоры, чтобы им позволили подъехать ближе, как им и обещали ранее. Водители тракторов также периодически сигналят в знак протеста против торгового соглашения с Меркосур, сказано в материале. Ранее французские фермеры сообщили, что продолжат акции протеста против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы. В разных регионах они устраивали акции напротив префектур, были попытки заблокировать трассы, в частности на франко-испанской границе. Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае после массовых волнений, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
https://ria.ru/20241024/spectator-1979702320.html
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в мире, страсбург, франция, аргентина, эммануэль макрон, европарламент, евросоюз
В мире, Страсбург, Франция, Аргентина, Эммануэль Макрон, Европарламент, Евросоюз
Французские фермеры устроили протест у Европарламента

Французские фермеры на тракторах устроили протест рядом с Европарламентом

© СоцсетиУчастники акции протеста у здания Европарламента в Страсбурге, Франция. Кадр видео
Участники акции протеста у здания Европарламента в Страсбурге, Франция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Соцсети
Участники акции протеста у здания Европарламента в Страсбурге, Франция. Кадр видео
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Французские фермеры на тракторах устроили недалеко от Европейского парламента в Страсбурге протест против заключения соглашения о свободной торговле со странами блока Меркосур (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай), сообщил во вторник телеканал BFMTV.
Во вторник Европарламент проводит пленарную сессию.
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"По меньшей мере 25 тракторов прибыли (на территорию - ред.) недалеко от Европейского парламента в Страсбурге, чтобы осудить соглашение о свободной торговли с Меркосур", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает BFMTV, фермеры не смогли подъехать прямо к Европарламенту, поскольку путь им перегородили вооруженные жандармы и фургоны правоохранителей. Один из протестующих аграриев и член профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) заявил телеканалу, что фермеры ведут переговоры, чтобы им позволили подъехать ближе, как им и обещали ранее.
Водители тракторов также периодически сигналят в знак протеста против торгового соглашения с Меркосур, сказано в материале.
Ранее французские фермеры сообщили, что продолжат акции протеста против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы. В разных регионах они устраивали акции напротив префектур, были попытки заблокировать трассы, в частности на франко-испанской границе.
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Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае после массовых волнений, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены.
Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
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