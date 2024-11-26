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Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий - РИА Новости, 26.11.2024
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21:23 26.11.2024
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Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий - РИА Новости, 26.11.2024
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий
Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:23
2024-11-26T21:23
общество
ростов
ярославская область
ростовский район
госдума рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Проектом федерального закона предлагается переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий. Кроме того, кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html
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ярославская область
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общество, ростов, ярославская область, ростовский район, госдума рф
Общество, Ростов, Ярославская область, Ростовский район, Госдума РФ
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий

Госдума в I чтении приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.
Проектом федерального закона предлагается переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий.
Кроме того, кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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ОбществоРостовЯрославская областьРостовский районГосдума РФ
 
 
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