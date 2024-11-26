https://ria.ru/20241126/proekt-1985884748.html

Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий

Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий - РИА Новости, 26.11.2024

Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:23

2024-11-26T21:23

2024-11-26T21:23

общество

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ростовский район

госдума рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Проектом федерального закона предлагается переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий. Кроме того, кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html

ростов

ярославская область

ростовский район

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общество, ростов, ярославская область, ростовский район, госдума рф