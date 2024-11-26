https://ria.ru/20241126/proekt-1985884748.html
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий - РИА Новости, 26.11.2024
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий
Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:23
2024-11-26T21:23
2024-11-26T21:23
общество
ростов
ярославская область
ростовский район
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Проектом федерального закона предлагается переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий. Кроме того, кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html
ростов
ярославская область
ростовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов, ярославская область, ростовский район, госдума рф
Общество, Ростов, Ярославская область, Ростовский район, Госдума РФ
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий
Госдума в I чтении приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий