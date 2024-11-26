https://ria.ru/20241126/proekt-1985831498.html

Госдума приняла в I чтении законопроект о понятии студенческой семьи

Госдума приняла в I чтении законопроект о понятии студенческой семьи - РИА Новости, 26.11.2024

Госдума приняла в I чтении законопроект о понятии студенческой семьи

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о закреплении в законодательстве понятия "студенческая семья", охватывающего тех, кто в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:47

2024-11-26T16:47

2024-11-26T16:54

общество

анна кузнецова

госдума рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о закреплении в законодательстве понятия "студенческая семья", охватывающего тех, кто в браке до 35 лет, обучающихся по очной или очно-заочной форме обучения по программам среднего профессионального образования, высшего образования, а также воспитывающих ребенка. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером ГД Анной Кузнецовой в октябре. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что к студенческим семьям следует отнести союз юноши и девушки, являющихся студентами (курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами, ассистентами-стажерами), обучающимися по очной или очно-заочной форме обучения. Как отметила Кузнецова, законопроект станет основой для развития мер поддержки студенческих семей, а также необходимой инфраструктуры как на региональном, так и федеральном уровнях.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф