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Проект "Vаша Zанятость" победил в конкурсе управленческих инноваций - РИА Новости, 26.11.2024
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12:44 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/proekt-1985765174.html
Проект "Vаша Zанятость" победил в конкурсе управленческих инноваций
Проект "Vаша Zанятость" победил в конкурсе управленческих инноваций - РИА Новости, 26.11.2024
Проект "Vаша Zанятость" победил в конкурсе управленческих инноваций
Проект красноярского краевого агентства труда и занятости населения "Vаша Zанятость", созданный для участников СВО и членов их семей, победил в одной из... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:44
2024-11-26T12:44
общество
красноярский край
сво
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Проект красноярского краевого агентства труда и занятости населения "Vаша Zанятость", созданный для участников СВО и членов их семей, победил в одной из номинаций федерального конкурса, сообщает Агентство труда и занятости населения региона. "Краевой проект "Vаша Zанятость" победил в федеральном конкурсе управленческих инноваций. Цифровая платформа для участников СВО и членов их семей "Vаша Zанятость" – лидер в номинации "Практики развития отраслей социальной сферы и демографии", - говорится в сообщении. Отмечается, что пользователи платформы получили уже более тысячи услуг и сервисов. По данным агентства, в регионе организована системная работа по трудоустройству участников специальной военной операции. Действует программа по восстановлению их экономической активности и адаптации на рынке труда. В центрах занятости карьерные консультанты сопровождают граждан до момента трудоустройства. "Кроме того, можно дистанционно в проактивном режиме получить необходимое содействие. Цифровая платформа "Vаша Zанятость" – это единая электронная точка входа ко всем полагающимся мерам поддержки. Мы проводим реинжиниринг сервиса, расширяем его возможности. По запросу наших клиентов он станет отдельным многофункциональным ресурсом", – рассказал руководитель краевого агентства Виктор Новиков. Всего в этом году краевая служба занятости оказала участникам СВО и членам их семей более 2,8 тысячи услуг. Клиентам в приоритетном порядке помогают пройти профессиональное обучение, открыть собственное дело, для них проводят занятия по социальной адаптации на рынке труда и консультации психолога. Цифровая платформа "Vаша Zанятость" действует в крае с 2023 года. Сервис позволяет участникам СВО и членам их семей получать все услуги службы занятости в дистанционном формате. Платформа доступна на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Этот сервис получил высокую оценку на федеральном уровне, удостоен первых мест во всероссийских конкурсах.
https://ria.ru/20241126/tsentr-1985763378.html
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РИА Новости
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общество, красноярский край, сво
Общество, Красноярский край, СВО
Проект "Vаша Zанятость" победил в конкурсе управленческих инноваций

Красноярский проект "Vаша Zанятость" победил в конкурсе управленческих инноваций

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Проект красноярского краевого агентства труда и занятости населения "Vаша Zанятость", созданный для участников СВО и членов их семей, победил в одной из номинаций федерального конкурса, сообщает Агентство труда и занятости населения региона.
"Краевой проект "Vаша Zанятость" победил в федеральном конкурсе управленческих инноваций. Цифровая платформа для участников СВО и членов их семей "Vаша Zанятость" – лидер в номинации "Практики развития отраслей социальной сферы и демографии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пользователи платформы получили уже более тысячи услуг и сервисов.
По данным агентства, в регионе организована системная работа по трудоустройству участников специальной военной операции. Действует программа по восстановлению их экономической активности и адаптации на рынке труда. В центрах занятости карьерные консультанты сопровождают граждан до момента трудоустройства.
"Кроме того, можно дистанционно в проактивном режиме получить необходимое содействие. Цифровая платформа "Vаша Zанятость" – это единая электронная точка входа ко всем полагающимся мерам поддержки. Мы проводим реинжиниринг сервиса, расширяем его возможности. По запросу наших клиентов он станет отдельным многофункциональным ресурсом", – рассказал руководитель краевого агентства Виктор Новиков.
Всего в этом году краевая служба занятости оказала участникам СВО и членам их семей более 2,8 тысячи услуг. Клиентам в приоритетном порядке помогают пройти профессиональное обучение, открыть собственное дело, для них проводят занятия по социальной адаптации на рынке труда и консультации психолога.
Цифровая платформа "Vаша Zанятость" действует в крае с 2023 года. Сервис позволяет участникам СВО и членам их семей получать все услуги службы занятости в дистанционном формате. Платформа доступна на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Этот сервис получил высокую оценку на федеральном уровне, удостоен первых мест во всероссийских конкурсах.
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