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Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень - РИА Новости, 26.11.2024
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03:57 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/produkty-1985693023.html
Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень
Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень - РИА Новости, 26.11.2024
Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень
Сыр способен провоцировать мигрень, его также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:57
2024-11-26T03:57
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сыр способен провоцировать мигрень, его также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Сыр не стоит есть всем. Например, при аллергии. А еще иногда он провоцирует мигрень. Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше", - рассказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, вред человеку также наносит соль, содержащаяся в сыре в очень больших количествах, например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли. "Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако ее вклад в развитие остеопороза вызывает еще большее беспокойство. Соль способствует вымыванию кальция из организма. Следовательно, если вы страдаете гипертонией, лишним весом, сыр лучше ограничить", - отметила Сухорукова. Кроме того, ограничить потребление сыра рекомендуется пациентам с артритом. Также некоторые исследования показывают, что молочные продукты негативно сказываются на здоровье мужчин, заключила собеседник.
https://ria.ru/20241119/produkty-1984498428.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень

Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, что сыр способен провоцировать мигрень

© Fotolia / Junial EnterprisesМигрень
Мигрень - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Fotolia / Junial Enterprises
Мигрень. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сыр способен провоцировать мигрень, его также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Сыр не стоит есть всем. Например, при аллергии. А еще иногда он провоцирует мигрень. Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше", - рассказала Сухорукова.
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По словам гастроэнтеролога, вред человеку также наносит соль, содержащаяся в сыре в очень больших количествах, например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли.
"Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако ее вклад в развитие остеопороза вызывает еще большее беспокойство. Соль способствует вымыванию кальция из организма. Следовательно, если вы страдаете гипертонией, лишним весом, сыр лучше ограничить", - отметила Сухорукова.
Кроме того, ограничить потребление сыра рекомендуется пациентам с артритом. Также некоторые исследования показывают, что молочные продукты негативно сказываются на здоровье мужчин, заключила собеседник.
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