https://ria.ru/20241126/produkty-1985693023.html

Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень

Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень - РИА Новости, 26.11.2024

Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, какой продукт может вызвать мигрень

Сыр способен провоцировать мигрень, его также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:57

2024-11-26T03:57

2024-11-26T03:57

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сыр способен провоцировать мигрень, его также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Сыр не стоит есть всем. Например, при аллергии. А еще иногда он провоцирует мигрень. Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше", - рассказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, вред человеку также наносит соль, содержащаяся в сыре в очень больших количествах, например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли. "Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако ее вклад в развитие остеопороза вызывает еще большее беспокойство. Соль способствует вымыванию кальция из организма. Следовательно, если вы страдаете гипертонией, лишним весом, сыр лучше ограничить", - отметила Сухорукова. Кроме того, ограничить потребление сыра рекомендуется пациентам с артритом. Также некоторые исследования показывают, что молочные продукты негативно сказываются на здоровье мужчин, заключила собеседник.

https://ria.ru/20241119/produkty-1984498428.html

https://ria.ru/20240530/kardiolog-1949254006.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)