https://ria.ru/20241126/prigovor-1985893008.html

Суд заочно вынес приговор жителю Кубани, обещавшему создать аналог Telegram

Суд заочно вынес приговор жителю Кубани, обещавшему создать аналог Telegram - РИА Новости, 26.11.2024

Суд заочно вынес приговор жителю Кубани, обещавшему создать аналог Telegram

Суд на Кубани заочно назначил семь лет колонии общего режима жителю Армавира, который обещал заказчикам создать "аналог" Telegram, а затем забрал их деньги и... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:18

2024-11-26T23:18

2024-11-26T23:18

армавир

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Суд на Кубани заочно назначил семь лет колонии общего режима жителю Армавира, который обещал заказчикам создать "аналог" Telegram, а затем забрал их деньги и сбежал, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным пресс-службы, в конце 2018 года житель Армавира Антон Кудаев предложил своим знакомым вложить деньги в создание криптовалюты и разработку безопасных мобильных приложений. При этом у молодого человека "сформировалась идея создания собственного анонимного мессенджера, способного заменить Telegram. Подсудимый обещал создать альфа-версию приложения, привлечь 100 тысяч пользователей, подготовить бизнес-план и помочь привлечь инвесторов в проект по заработку цифровой валюты. Бизнесмены дали ему 4,4 миллиона рублей, купили компьютер дороже 200 тысяч рублей и дали денег на открытие юрлица. "В итоге проект остался лишь идеей, а молодой человек исчез вместе с деньгами и компьютером… Судом он (Кудаев - ред.) признан виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима... Приговор вынесен заочно, осужденный в розыске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241126/vzlomy-1985874779.html

армавир

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армавир, происшествия