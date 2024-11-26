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Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети - РИА Новости, 26.11.2024
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12:16 26.11.2024
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Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети
Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети - РИА Новости, 26.11.2024
Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети
Суд в Татарстане приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с тремя погибшими детьми, сообщает следственное... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:16
2024-11-26T12:16
происшествия
россия
набережные челны
мензелинский район
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с тремя погибшими детьми, сообщает следственное управление СК РФ по республике. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Набережные Челны, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года. Следствием и судом установлено, что 28 апреля, управляя автомобилем Toyota Camry, на дороге между двумя селами в Мензелинском районе, подсудимая не справилась с управлением и, съехав на обочину, совершила наезд на трех несовершеннолетних, двигавшихся во встречном направлении. От полученных травм дети скончались на месте.
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россия
набережные челны
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происшествия, россия, набережные челны, мензелинский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Россия, Набережные Челны, Мензелинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети

Жительница Набережных Челнов получила 3 года колонии за ДТП с 3 погибшими детьми

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с тремя погибшими детьми, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
«
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Набережные Челны, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года.
Следствием и судом установлено, что 28 апреля, управляя автомобилем Toyota Camry, на дороге между двумя селами в Мензелинском районе, подсудимая не справилась с управлением и, съехав на обочину, совершила наезд на трех несовершеннолетних, двигавшихся во встречном направлении.
От полученных травм дети скончались на месте.
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ПроисшествияРоссияНабережные ЧелныМензелинский районСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
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