https://ria.ru/20241126/prigovor-1985755269.html

Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети

Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети - РИА Новости, 26.11.2024

Жительница Татарстана получила три года колонии за ДТП, где погибли дети

Суд в Татарстане приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с тремя погибшими детьми, сообщает следственное... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:16

2024-11-26T12:16

2024-11-26T12:16

происшествия

россия

набережные челны

мензелинский район

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с тремя погибшими детьми, сообщает следственное управление СК РФ по республике. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Набережные Челны, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Осужденной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года. Следствием и судом установлено, что 28 апреля, управляя автомобилем Toyota Camry, на дороге между двумя селами в Мензелинском районе, подсудимая не справилась с управлением и, съехав на обочину, совершила наезд на трех несовершеннолетних, двигавшихся во встречном направлении. От полученных травм дети скончались на месте.

https://ria.ru/20241018/astrahan-1978791199.html

россия

набережные челны

мензелинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, набережные челны, мензелинский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla