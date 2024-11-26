https://ria.ru/20241126/prigovor-1985752826.html
Суд заочно приговорил создателя "Грузинского легиона"* к 23 годам колонии
Суд заочно приговорил создателя "Грузинского легиона"* к 23 годам колонии - РИА Новости, 26.11.2024
Суд заочно приговорил создателя "Грузинского легиона"* к 23 годам колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам колонии строгого режима создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили, который занимался вербовкой... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:07
2024-11-26T12:07
2024-11-26T12:14
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
грузия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985753887_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_640eaa2f48c9742c9ddb8b975ba0a66c.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам колонии строгого режима создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили, который занимался вербовкой наемников, сообщает генеральная прокуратура РФ. "Вынесен приговор 46-летнему Ушанги Мамулашвили. Он осужден по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Мамулашвили (заочно – ред.) осужден к 23 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Кроме того, Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Грузии – 34-летнего Гиорги Руситашвили, 30-летнего Нодара Петриашвили и 54-летнего Вано Надирадзе. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Все они с февраля 2022 по июль 2024 года принимали участие в составе "Грузинского национального легиона" в боевых действиях в различных точках соприкосновения в качестве наемников. За это Руситашвили получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 6,9 миллиона рублей, Петриашвили – 3,1 миллиона рублей, Надирадзе – 7,1 миллиона рублей. Суд приговорил каждого к 14 годам колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html
https://ria.ru/20240728/naemniki-1962456122.html
россия
донецкая народная республика
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985753887_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0107bab89e5a948406138381b360bafd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, грузия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд заочно приговорил создателя "Грузинского легиона"* к 23 годам колонии
Суд в ДНР заочно дал создателю "Грузинского легиона" Мамулашвили 23 года колонии