https://ria.ru/20241126/prigovor-1985752826.html

Суд заочно приговорил создателя "Грузинского легиона"* к 23 годам колонии

Суд заочно приговорил создателя "Грузинского легиона"* к 23 годам колонии - РИА Новости, 26.11.2024

Суд заочно приговорил создателя "Грузинского легиона"* к 23 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам колонии строгого режима создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили, который занимался вербовкой... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:07

2024-11-26T12:07

2024-11-26T12:14

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам колонии строгого режима создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили, который занимался вербовкой наемников, сообщает генеральная прокуратура РФ. "Вынесен приговор 46-летнему Ушанги Мамулашвили. Он осужден по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Мамулашвили (заочно – ред.) осужден к 23 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Кроме того, Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Грузии – 34-летнего Гиорги Руситашвили, 30-летнего Нодара Петриашвили и 54-летнего Вано Надирадзе. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Все они с февраля 2022 по июль 2024 года принимали участие в составе "Грузинского национального легиона" в боевых действиях в различных точках соприкосновения в качестве наемников. За это Руситашвили получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 6,9 миллиона рублей, Петриашвили – 3,1 миллиона рублей, Надирадзе – 7,1 миллиона рублей. Суд приговорил каждого к 14 годам колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом

https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html

https://ria.ru/20240728/naemniki-1962456122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, грузия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия