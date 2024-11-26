https://ria.ru/20241126/prazdnik-1985073211.html

26 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 26 ноября в России и в мире по календарю

26 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:00

2024-11-26T06:00

2024-11-26T11:31

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ России 26 ноября нет профессиональных праздников, зато в мире принимают поздравления все, кто связан с производством и ремонтом обуви. По народному календарю сегодня день Иоанна Златоуста: вьюги и метели окончательно вступают в свои права, а природа замирает в ожидании зимы.Профессиональный праздникВ нашей стране 26 ноября профессиональных праздников нет, зато в мире отмечают Международный день сапожника.Церковный праздникУ православных христиан сейчас идет Заговенье на Рождественский пост, а также они вспоминают о:Свт. Иоа́нне Златоусте, архиепископе Константинопольском (407)Мчч. Антони́не, пресвитере, Ники́форе и Ге́рмане(ок. 308)мц. Мане́фе Кесарийской (Палестинской) (ок. 308)Народный праздник26 ноября (по старому стилю 13 ноября) церковь чтит Иоанна Златоуста, с Иоанна начиналась так называемая “пельменная пора”: всей семьей садились за лепку пельменей. Их заготавливали побольше, замораживали на улице, а потом откладывали нужное количество и варили. Фарш для этого любимого всеми блюда мог быть сделан из мяса, грибов или рыбы.Также в этот день было принято молиться Иоанну о справедливом наказании обманщиков и мздоимцев. В старину на Руси говорили, что на Иоанна зима созывает метели да вьюги и дает им приказ унять оттепель. С этого дня все живое замирало: животные уходили в норы, а растения засыпали.Какой сегодня праздник в миреНа 26 ноября приходится Всемирный день информации. В 1992 году в этот день прошел первый Международный форум информатизации, поэтому и была выбрана эта дата. Сам праздник начал отмечаться ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации. Всем известная фраза “Кто владеет информацией - тот владеет миром” в наши дни приобрела еще большее значение с развитием интернета и цифровых технологий.Сапожники всего мира принимают поздравления в связи с Международным днем сапожника. В этот день можно отметить не только тех, кто занимается ремонтом обуви, но и тех, кто ее производит, разрабатывает дизайн. Починка и шитье обуви - одно из древнейших ремесел, в давние времена ее приходилось изготавливать вручную, профессия сапожника и башмачника всегда ценилась и была востребована.Памятные даты в истории1394 - Сеул стал столицей Кореи.1904 - открытие в Санкт-Петербурге Суворовского музея.1924 - Великий народный хурал провозгласил Монгольскую Народную Республику.1939 - произошёл Майнильский инцидент, который стал поводом для начала Советско-финской войны.1943 - Воркуте присвоен статус города.1976 - в штате Нью-Мексико зарегистрирована новая торговая марка “Microsoft”.1988 - старт пилотируемого космического аппарата “Союз ТМ-7” с международным экипажем.ИмениныДень ангела сегодня отмечают: Гepмaн, Ивaн, Aнтoнинa, Никифop.

https://ria.ru/20241118/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241126/post-1909431934.html

https://ria.ru/20240927/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20241125/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

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праздники, религиозные праздники, россия, общество, календарь