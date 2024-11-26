https://ria.ru/20241126/potok-1985732112.html

Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США

Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США - РИА Новости, 26.11.2024

Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США

Разрушение "Северного потока" было идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:15

2024-11-26T11:15

2024-11-26T11:16

сша

москва

европа

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Разрушение "Северного потока" было идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Западные спецслужбы не гнушаются и сами прибегать к террористическим методам борьбы с противником. Достаточно упомянуть подрыв газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин. Он напомнил, что "Северный поток" был совместным российско-европейским проектом, нацеленным на бесперебойное обеспечение Европы недорогим российским газом. "Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - добавил Нарышкин.

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Ольга Фомченкова

сша, москва, европа, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, северный поток, авария на "северных потоках", в мире