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Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США - РИА Новости, 26.11.2024
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11:15 26.11.2024 (обновлено: 11:16 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/potok-1985732112.html
Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США
Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США - РИА Новости, 26.11.2024
Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США
Разрушение "Северного потока" было идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:15
2024-11-26T11:16
сша
москва
европа
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Разрушение "Северного потока" было идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Западные спецслужбы не гнушаются и сами прибегать к террористическим методам борьбы с противником. Достаточно упомянуть подрыв газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин. Он напомнил, что "Северный поток" был совместным российско-европейским проектом, нацеленным на бесперебойное обеспечение Европы недорогим российским газом. "Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - добавил Нарышкин.
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сша, москва, европа, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, северный поток, авария на "северных потоках", в мире
США, Москва, Европа, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире
Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США

Нарышкин: разрушение "Северного потока" было идеей фикс администрации США

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Разрушение "Северного потока" было идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
«
"Западные спецслужбы не гнушаются и сами прибегать к террористическим методам борьбы с противником. Достаточно упомянуть подрыв газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин.
Он напомнил, что "Северный поток" был совместным российско-европейским проектом, нацеленным на бесперебойное обеспечение Европы недорогим российским газом.
"Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - добавил Нарышкин.
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СШАМоскваЕвропаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГСеверный потокАвария на "Северных потоках"В мире
 
 
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