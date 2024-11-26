"Загнаны в угол". В США признали провал плана по Украине
Берлетик заявил, что Запад загнал себя в угол, поставляя Украине военную помощь
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад загнал себя в угол, предоставляя Украине военную помощь, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Duran.
"Если они (западные страны. — Прим. ред.) отправят войска на Украину, им придется задействовать авиацию. Если они отправят авиацию, им придется использовать боеприпасы класса "воздух — земля". <...> Они уже загнали себя в угол", — сказал он.
Военный эксперт задался вопросом, что еще Запад может отправить на Украину в дополнение ко всему, что уже было поставлено.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.