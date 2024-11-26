https://ria.ru/20241126/posol-1985800919.html
Британский посол прибыл в МИД
Британский посол прибыл в МИД - РИА Новости, 26.11.2024
Британский посол прибыл в МИД
Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси прибыл в здание дипмиссии на Смоленской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:02
2024-11-26T15:02
2024-11-26T15:06
великобритания
россия
в мире
посольство великобритании в рф
найджел кейси
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси прибыл в здание дипмиссии на Смоленской, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат отказался от комментариев для прессы и молча прошел к зданию ведомства. О причинах вызова посла не сообщается.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
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Прибытие посла Великобритании в МИД России
Посол Великобритании прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-26T15:02
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, в мире, посольство великобритании в рф, найджел кейси
Великобритания, Россия, В мире, Посольство Великобритании в РФ, Найджел Кейси
Британский посол прибыл в МИД
Посол Великобритании Кейси прибыл в МИД РФ