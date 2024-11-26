https://ria.ru/20241126/posol-1985800919.html

Британский посол прибыл в МИД

Британский посол прибыл в МИД - РИА Новости, 26.11.2024

Британский посол прибыл в МИД

Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси прибыл в здание дипмиссии на Смоленской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:02

2024-11-26T15:02

2024-11-26T15:06

великобритания

россия

в мире

посольство великобритании в рф

найджел кейси

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Найджел Кейси прибыл в здание дипмиссии на Смоленской, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат отказался от комментариев для прессы и молча прошел к зданию ведомства. О причинах вызова посла не сообщается.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

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Ольга Фомченкова

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Прибытие посла Великобритании в МИД России Посол Великобритании прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-26T15:02 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, россия, в мире, посольство великобритании в рф, найджел кейси