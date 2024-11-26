https://ria.ru/20241126/porty-1985705957.html

Удары нанесли по двум портам в Одесской области

Удары нанесли по двум портам в Одесской области - РИА Новости, 26.11.2024

Удары нанесли по двум портам в Одесской области

Удары нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:06

2024-11-26T08:06

2024-11-26T08:06

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

ильичевск

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "А ночью сегодня били... Одесская область: по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

ильичевск

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, ильичевск, сергей лебедев