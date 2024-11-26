https://ria.ru/20241126/porty-1985705957.html
Удары нанесли по двум портам в Одесской области
Удары нанесли по двум портам в Одесской области - РИА Новости, 26.11.2024
Удары нанесли по двум портам в Одесской области
Удары нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:06
2024-11-26T08:06
2024-11-26T08:06
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
ильичевск
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "А ночью сегодня били... Одесская область: по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, ильичевск, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Ильичевск, Сергей Лебедев
Удары нанесли по двум портам в Одесской области
Лебедев: в Одесской области ударили по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска