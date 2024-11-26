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Удары нанесли по двум портам в Одесской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/porty-1985705957.html
Удары нанесли по двум портам в Одесской области
Удары нанесли по двум портам в Одесской области - РИА Новости, 26.11.2024
Удары нанесли по двум портам в Одесской области
Удары нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:06
2024-11-26T08:06
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
ильичевск
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "А ночью сегодня били... Одесская область: по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
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в мире, одесская область, ильичевск, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Ильичевск, Сергей Лебедев
Удары нанесли по двум портам в Одесской области

Лебедев: в Одесской области ударили по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"А ночью сегодня били... Одесская область: по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска", - отметил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьИльичевскСергей Лебедев
 
 
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