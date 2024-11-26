https://ria.ru/20241126/port-1985747463.html

"Восточный Порт" поддержит инновационные изменения в библиотеках Врангеля

"Восточный Порт" поддержит инновационные изменения в библиотеках Врангеля - РИА Новости, 26.11.2024

"Восточный Порт" поддержит инновационные изменения в библиотеках Врангеля

Библиотеки микрорайона Врангель уверенно шагают в ногу со временем, активно внедряя современные технологии. Активную поддержку в модернизации учреждений... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:00

2024-11-26T12:00

2024-11-26T12:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147535/78/1475357821_0:524:5001:3337_1920x0_80_0_0_dc6b5c1c08e822995a3abde0c4488a8c.jpg

МОСКВА, 26 ноя – пресс-служба АО "Восточный Порт". Библиотеки микрорайона Врангель уверенно шагают в ногу со временем, активно внедряя современные технологии. Активную поддержку в модернизации учреждений культуры оказывает АО "Восточный Порт" и его Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. В Библиотечно-досуговом центре поселка появилась электронная рабочая станция, основанная на технологии радиочастотной идентификации (RFID). Это решение позволяет автоматизировать выдачу и возврат книг, ускоряя обслуживание читателей и делая его удобнее. "Что значит RFID-технология? Это электронный читательский билет и электронный формуляр. Мы ушли от бумажных формуляров и полностью перешли в цифровой формат", — объясняет заведующая отделом укомплектования и хранения библиотечных фондов ЦБС НГО Оксана Яськова. Теперь каждый житель Врангеля сможет взять книгу в библиотеке максимально быстро. Больше никаких бумажных вкладышей с подписями — новая технология экономит время читателей и сотрудников. Кроме того, в этом году благодаря поддержке "Восточного Порта" библиотека № 23 и Библиотечно-досуговый центр Врангеля получили новое оборудование: оргтехнику, принтеры, радиотелефоны, а также были установлены тепловые завесы и новые жалюзи на окна. "Огромное спасибо Фонду "Восточный Порт" за эту помощь. Благодаря новому оборудованию в библиотеке стало больше читателей", — отметила сотрудник библиотеки № 9 Инга Грицык. Сотрудничество со стивидором не ограничивается техническими новшествами. Одной из добрых традиций компании стало ежегодное пополнение библиотечного книжного фонда. Благодаря этой поддержке библиотеки Врангеля возрождают интерес к печатным изданиям среди представителей всех возрастов. Помимо популяризации чтения, сотрудники библиотек проводят лекции и занятия на актуальные темы для представителей старшего поколения, способствуя их социальной и цифровой адаптации. Партнерство "Восточного Порта" и библиотек микрорайона — это яркий пример того, как бизнес и государственные учреждения вместе создают условия для сохранения культурного наследия общества. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы