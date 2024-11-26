В фонде-финалисте премии "Мы вместе" рассказали о помощи детям из Донбасса
Глава фонда-финалиста "Мы вместе" Талышев рассказал о помощи детям из Донбасса
Памятник погибшим детям Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Фонд "Остановим войну! Спасем детей, проживающих в прифронтовых районах Донбасса" вышел в 2024 году в финал премии "Мы вместе", его добровольцы уже десять лет вывозят детей из обстреливаемых со стороны ВСУ городов и привозят гуманитарную помощь, рассказал РИА Новости руководитель благотворительного проекта Андрей Талышев.
"Мы эвакуировали, возили, в частности, из Луганской Народной Республики, мы вывозили людей - семьи с детьми - в Российскую Федерацию, распределяли их по пунктам временного размещения, по МЧС Ростовской области, по Краснодарскому краю мы людей привозили, распределяли в семьях", - рассказал собеседник агентства.
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Руководитель проекта отметил, что за 2014 год команде фонда удалось вывезти более 8 тысяч человек из-под обстрелов в ЛНР. Он поделился, что помогать семьям и детям Донбасса он начал с 2014 года с момента воссоединения Крыма с Россией. После сожжения одесского Дома профсоюзов и референдумов в ДНР и ЛНР волонтеры из Краснодарского края не смогли остаться в стороне, силами фонда был тогда открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, рассказал он.
"Мы не остались в стороне: мы поддерживали ополчение, мирных жителей. Возили гуманитарную помощь, продукты, медикаменты", - рассказал руководитель фонда, добавив, что в июле 2014 года принял трудное решение пойти добровольцем и защищать мирное население Донбасса.
Как отметил собеседник агентства, проект призван помогать мирным жителям Донбасса, но особое внимание уделялось детям, которые родились и выросли в условиях постоянных обстрелов жилых кварталов. В частности, как поделился Талышев, детям Донбасса привозили школьные принадлежности и новогодние подарки. Фонд в 2017-2018 годах многое сделал также для детей из поселка городского типа Зайцево в ДНР.
"Мы вывозили детей из-под обстрелов... В 2018 году мы вывезли 50 детей из-под обстрелов в Краснодарский край на Азовское море... И дети отдыхали от выстрелов, от войны", - рассказал автор проекта, отметив, что детей вывозили в сопровождении родителей.
В 2019 году фонду также удалось вывезти группу из 55 детей из-под обстрелов в Ялту. В Крыму волонтеры организовывали для детей экскурсии, показывали город. Собеседник агентства также поделился, что в этом году участникам фонда не удалось к 1 сентября привезти школьные принадлежности детям в Зайцево, но скоро школьники поселка в ДНР получат тетрадки, краски, ручки и многое другое.
"Когда мы вывозили детей, там одна семья... Дом (семьи) был разбит артиллерией ВСУ... Четверо несовершеннолетних детей, семья осталась без крова над головой. Мы сумели найти средства и в Зайцево купили дом... Новый, где семья стала жить", - рассказал руководитель организации.
Кроме того, фонд с 2017 года ежегодно приезжает в Зайцево на новогодние праздники, чтобы привезти детям подарки, и чтобы они не забывали, что в России их поддерживают. Ребята уже узнают волонтеров и радуются каждому приезду. Благотворительная организация также помогает интернатам и детским домам в Стаханове, Луганске, Латугино, Алчевске, Донецке, Макеевке и других городов Донбасса. В частности, в 2023 году волонтеры оказали гуманитарную помощь детскому дому №1 в Луганске: они привезли туда детские вещи для детей от 3 до 15 лет на сумму более 1 миллиона рублей. В свою недавнюю поездку участники фонда отправились в детские дома Курской и Белгородской области и доставили туда гуманитарные грузы.
Финалистами премии "Мы вместе" в этом году стали 126 проектов, победителей объявят 5 декабря, в День добровольца. Кроме того, 5 декабря стартует международный форум гражданского участия "Мы вместе". Он пройдет на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" с 5 по 7 декабря.
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