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Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области - РИА Новости, 26.11.2024
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07:11 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/pomosch-1985702699.html
Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области
Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области - РИА Новости, 26.11.2024
Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций, сообщил глава региона... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:11
2024-11-26T07:11
общество
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Хочу высказать слова благодарности правительству РФ во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным за постоянную помощь, которая оказывается региону и с точки зрения решения сложных ситуаций, связанных с оперативной обстановкой, и с точки зрения его развития", - сообщил Гладков. Также глава региона добавил, что благодаря правительству РФ более 16 тысяч детей смогли отдохнуть этим летом в Крыму. Гладков подчеркнул, что, в первую очередь, это были дети из семей СВО и приграничья. "А вчера было принято решение, и нам выделили дополнительно 200 миллионов рублей на социальный контракт. Таким образом, общий объем средств на социальный контракт превысил 1 миллиард рублей. Благодарим и Мишустина, и министра труда Котякова за внимание и решение конкретных проблем", - добавил он.
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985590828.html
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общество, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области

Гладков поблагодарил правительство за постоянную помощь Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Хочу высказать слова благодарности правительству РФ во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным за постоянную помощь, которая оказывается региону и с точки зрения решения сложных ситуаций, связанных с оперативной обстановкой, и с точки зрения его развития", - сообщил Гладков.
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Также глава региона добавил, что благодаря правительству РФ более 16 тысяч детей смогли отдохнуть этим летом в Крыму. Гладков подчеркнул, что, в первую очередь, это были дети из семей СВО и приграничья.
"А вчера было принято решение, и нам выделили дополнительно 200 миллионов рублей на социальный контракт. Таким образом, общий объем средств на социальный контракт превысил 1 миллиард рублей. Благодарим и Мишустина, и министра труда Котякова за внимание и решение конкретных проблем", - добавил он.
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ОбществоРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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