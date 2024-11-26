https://ria.ru/20241126/pomosch-1985702699.html

Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области

Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области - РИА Новости, 26.11.2024

Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций, сообщил глава региона... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:11

2024-11-26T07:11

2024-11-26T07:11

общество

россия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил правительство РФ за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Хочу высказать слова благодарности правительству РФ во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным за постоянную помощь, которая оказывается региону и с точки зрения решения сложных ситуаций, связанных с оперативной обстановкой, и с точки зрения его развития", - сообщил Гладков. Также глава региона добавил, что благодаря правительству РФ более 16 тысяч детей смогли отдохнуть этим летом в Крыму. Гладков подчеркнул, что, в первую очередь, это были дети из семей СВО и приграничья. "А вчера было принято решение, и нам выделили дополнительно 200 миллионов рублей на социальный контракт. Таким образом, общий объем средств на социальный контракт превысил 1 миллиард рублей. Благодарим и Мишустина, и министра труда Котякова за внимание и решение конкретных проблем", - добавил он.

https://ria.ru/20241125/gladkov-1985590828.html

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россия

белгородская область

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Дарья Буймова

общество, россия, белгородская область, вячеслав гладков