https://ria.ru/20241126/polsha-1985783527.html

Бывшего министра обороны Польши заподозрили в измене

Бывшего министра обороны Польши заподозрили в измене - РИА Новости, 26.11.2024

Бывшего министра обороны Польши заподозрили в измене

Бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича заподозрили в измене из-за принятого им на этой должности решения отказаться от программы закупки... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:25

2024-11-26T14:25

2024-11-26T14:25

в мире

польша

антони мачеревич

airbus a330

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ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича заподозрили в измене из-за принятого им на этой должности решения отказаться от программы закупки самолетов-заправщиков, сообщило на своем сайте польское министерство юстиции. Как указало ведомство, в прокуратуру передано "уведомление об обоснованном подозрении в совершении преступления Антонием Мачеревичем". "Речь идет о возможной дипломатической измене", - пояснили в министерстве. "Уведомление касается решения бывшего министра национальной обороны Антония Мачеревича выйти из международной программы закупки самолетов-заправщиков, известной как "Карконоше". Мотивы этого решения неясны, и, по мнению экспертов комиссии, оно имело серьезные последствия для национальной безопасности Польши", - сказано в заявлении Минюста. Бывшего министра теперь могут обвинить в преступлении по 129 статье Уголовного кодекса Польши, которая гласит: "Кто, будучи уполномочен действовать от имени Польши в отношениях с правительством иностранного государства или иностранной организацией, действует во вред Республике Польша, подлежит наказанию в виде лишения свободы от одного года до 10 лет". Программа "Карконоше" была анонсирована в 2016 году министром Мачеревичем как ответ на выход Польши из международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Программа должна была гарантировать Польше приобретение многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. В конечном итоге от нее тоже отказались. "Эти самолеты имеют решающее значение для повышения оперативных возможностей ВВС, обеспечивая возможность дозаправки в воздухе и стратегического транспорта. Выход из программы лишил Польшу возможности разработать ключевой элемент ПВО, который мог бы усилить способность страны реагировать на кризисные ситуации", - подчеркнул Минюст.

https://ria.ru/20241126/macherevich-1985689506.html

https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984290777.html

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в мире, польша, антони мачеревич, airbus a330