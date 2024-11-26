СБ ООН проведет заседание по украинскому кризису
Полянский заявил, что СБ ООН проведет заседание по украинскому кризису 27 ноября
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в среду, 27 ноября, проведет заседание по украинскому кризису, сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.
"Киевский режим продолжает бороться с северокорейскими "ветряными мельницами" и не оставляет попыток убедить в серьезности этой борьбы мировое сообщество. Пока получается слабо, поэтому Украина запросила на 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) 27 ноября очередное заседание Совбеза ООН по этому сюжету", – указал российский дипломат в Telegram-канале.
При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".
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