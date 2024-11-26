https://ria.ru/20241126/podgotovka-1985267236.html

До конца года БАС-подготовку пройдут 100 молодежных инженерных команд

До конца года БАС-подготовку пройдут 100 молодежных инженерных команд - РИА Новости, 26.11.2024

До конца года БАС-подготовку пройдут 100 молодежных инженерных команд

148 российских молодежных инженерных команд (МИК) проходят дополнительную профессиональную подготовку в области беспилотных авиационных систем в 2024 году; в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:52

2024-11-26T13:52

2024-11-26T13:52

россия

барнаул

московский авиационный институт

самарский университет

мгту имени баумана

беспилотные авиационные системы (бас)

кадры для беспилотных авиационных систем

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.148 российских молодежных инженерных команд (МИК) проходят дополнительную профессиональную подготовку в области беспилотных авиационных систем в 2024 году; в следующем году обучение в этом формате будет продолжено, сообщили РИА Новости в Университете Национальной технологической инициативы 2035 (Университет 2035).Практика реальной инженерной разработки для молодежных команд реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ в рамках федерального проекта "Кадры для БАС". Его оператором выступает Университет 2035.На данный момент в программе участвуют несколько десятков вузов, а также коммерческих компаний, которые прошли открытый отбор Университета 2035 и осуществляют подготовку кадров в области БАС.В числе образовательных провайдеров проекта – МАИ, МГТУ имени Баумана, СПбПУ, Университет Иннополис (Татарстан), ООО "1Т", ООО "Робософт", Алтайский ГАУ, Севастопольский ГУ, Самарский университет, Сибирский ГУ им. Решетнева, Сибирский ГУГиТ и другие."МАИ реализует три программы для молодежных инженерных команд, в рамках которых их участники решают 12 инженерных задач. Эти программы предназначены для студентов, выпускников и молодых специалистов от 18 до 35 лет. В этом году на них зачислены порядка 150 человек. Чем хорош этот формат? Это на 100% практико-ориентированное обучение. Все получаемые знания команды сразу пытаются внедрить на проектах, которые им предоставили индустриальные партнеры. А суть формата в том, что выгодно учить сразу целую команду, так как в процессе обучения ее участники сработаются, и команда сможет эффективно стартовать на новом рабочем месте", - пояснила РИА Новости заместитель начальника отдела управления образовательными проектами МАИ Ксения Терешонкова.Команда проходит путь от технического задания до готового продукта: модели, прототипа, действующего образца. Важно, что участники работают над реальной задачей, которую предоставили компания-заказчик сферы БАС."Приятно видеть, что навыки, которые мы набираем в процессе обучения - востребованы, и есть задачи, над которыми стоит потрудиться на общественное благо. Больше всего в проекте понравилось то, что есть возможность провести исследования, создать что-то новое, а не действовать просто по заранее написанной методичке и при этом выполнить полезную работу. Самый впечатляющий момент- это были испытания импеллера. Радостно видеть, когда то, что ты сделал, исходя из своих знаний, своего опыта, оно стоит перед тобой, работает и выдает заявленные результаты, такие же, как на бумаге", - поделился впечатлениями от участия в проекте студент пятого курса МГТУ имени Н.Э. Баумана Дмитрий Смирнов.В составе команды может быть от трех до шести человек. Возраст – от 18 до 35 лет. Требования к образованию зависят от выбранной программы. Чаще всего это студенты вузов, техникумов и колледжей, а также недавние выпускники."Мне было крайне интересно узнать теоретические моменты подготовки, как, например, юридическое регулирование в сфере БАС, работу с протоколом MavLink, или же базовые элементы работы с дронами, так как раньше я ими не занимался, хоть и имею опыт в промышленной робототехнике. Данный опыт мне пригодится в моем проекте с беспилотным дирижаблем — ведь по сути там схожая архитектура решения, и мне всего лишь нужно адаптировать его для работы с другим управляемым объектом", - рассказал выпускник магистратуры Университета Иннополис Владимир Клепиков.Обучение для ребят полностью бесплатное – его оплачивает государство. После него работу необходимо защитить на итоговых испытаниях.Создать команду можно на сайте Университета 2035. Нужно найти раздел "Молодежные инженерные команды", подать заявку от каждого участника, после одобрения пройти вводный курс онлайн, зарегистрировать команду, выбрать программу подготовки и инженерную задачу. В этом году их было более 50 и все они от реальных компаний, которые заинтересованы в профессиональных кадрах и разработанных инженерных решениях."В качестве одной из приоритетных задач Самарского университета мы видим подготовку инженеров-практиков, которые, уже обучаясь в вузе, сталкиваются с реальными задачами рынка. Подготовка молодежных инженерных команд в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" дает возможность готовить инженерные кадры, не только обладающие высоким уровнем профессиональных компетенций, но и навыками работы в команде над реальным техническим заданием индустриального партера. Это делает наших выпускников более конкурентоспособными на рынке труда и позволяет закрыть растущую кадровую потребность в области БАС", - высказала свое мнение о проекте начальник управления занятости и карьеры Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Ольга Осипова."Интересно отметить, что проект по подготовке молодежных команд не только предоставил широкую палитру инженерных задач от цифровых двойников и роевых технологий до изготовления корпуса из композитов, но и связал инженерные вузы и компании, зачастую, очень удаленные друг от друга. Например, Севастопольский государственный университет 10 дней ждал доставки детали от Алтайской компании "Хизара", чтобы осуществить реинжиниринг и модернизацию ступицы. А для проведения испытаний разработанного решения для сельскохозяйственного дрона, капитану команды предстоит лететь в Барнаул. Но это не стало препятствием для команды и не помешало уложиться в короткие сроки. Мы очень надеемся, что в 2025 году количество инженерных вузов, включенных в проект увеличится, поскольку практическая значимость такого формата подготовки неоднократно отмечалась и участниками команд, и провайдерами, и экспертами из компаний", - поделился директор Центра компетенций по БАС Дмитрий Кайсин.По данным Университета 2035, в 2025 году будет открыт новый набор и запись на программы МИК для желающих пройти подготовку в сфере БАС и уже в конце ноября начнется сбор новых инженерных задач от компаний, работающих в этой сфере. Все подробности можно узнать на платформе Университета 2035.

https://ria.ru/20241122/kadry-1985208696.html

https://ria.ru/20241121/bas-1985056791.html

https://ria.ru/20241120/bas-1984852253.html

россия

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, барнаул, московский авиационный институт, самарский университет, мгту имени баумана, беспилотные авиационные системы (бас)