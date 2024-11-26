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Администрация Байдена будет поддерживать Киев до последнего, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.11.2024
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21:02 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985882883.html
Администрация Байдена будет поддерживать Киев до последнего, заявил Блинкен
Администрация Байдена будет поддерживать Киев до последнего, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.11.2024
Администрация Байдена будет поддерживать Киев до последнего, заявил Блинкен
Администрация президента США Джо Байдена сделает всё возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:02
2024-11-26T21:02
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
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сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сделает всё возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения переговоров о мире "с позиции силы", если до них дойдёт, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7. Блинкен отметил, что более 50 стран оказывают поддержку Украине, и, по его словам, этот процесс будет продолжен. "Мы намерены сделать всё, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет", - подчеркнул глава американской дипломатии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, джо байден, сергей лавров, нато, g7, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, G7, Выборы президента США — 2024
Администрация Байдена будет поддерживать Киев до последнего, заявил Блинкен

Блинкен: администрация Байдена будет поддерживать Украину до последнего дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сделает всё возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения переговоров о мире "с позиции силы", если до них дойдёт, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7.
Блинкен отметил, что более 50 стран оказывают поддержку Украине, и, по его словам, этот процесс будет продолжен. "Мы намерены сделать всё, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
НАТО намерена продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на "Орешник"
Вчера, 20:26
 
В миреУкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенДжо БайденСергей ЛавровНАТОG7Выборы президента США — 2024
 
 
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