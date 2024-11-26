Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше
Пленный Молозин: украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин.
Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен для обучения в центр вблизи польского населенного пункта Конотоп.
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"Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых, и семь боевых стреляли, плюс три дня у нас была медицина и три дня на тренажере. Большой экран натянутый, стоит MK19 (американский автоматический станковый гранатомет - ред.), как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что польские инструкторы не знали украинский и русский язык, общались с ними только без переводчика на польском.
"У нас были такие ребята, которые работали когда-то в Польше, понимали польский, потом они переводили", - объяснил военнопленный.