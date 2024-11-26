https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html

Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше

Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше - РИА Новости, 26.11.2024

Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше

Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:39

2024-11-26T04:39

2024-11-26T04:39

в мире

польша

полтавская область

конотоп

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен для обучения в центр вблизи польского населенного пункта Конотоп. "Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых, и семь боевых стреляли, плюс три дня у нас была медицина и три дня на тренажере. Большой экран натянутый, стоит MK19 (американский автоматический станковый гранатомет - ред.), как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что польские инструкторы не знали украинский и русский язык, общались с ними только без переводчика на польском. "У нас были такие ребята, которые работали когда-то в Польше, понимали польский, потом они переводили", - объяснил военнопленный.

https://ria.ru/20241125/vsu-1985500756.html

https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html

польша

полтавская область

конотоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, полтавская область, конотоп, вооруженные силы украины