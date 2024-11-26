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Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше - РИА Новости, 26.11.2024
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04:39 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html
Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше
Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше - РИА Новости, 26.11.2024
Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше
Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:39
2024-11-26T04:39
в мире
польша
полтавская область
конотоп
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен для обучения в центр вблизи польского населенного пункта Конотоп. "Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых, и семь боевых стреляли, плюс три дня у нас была медицина и три дня на тренажере. Большой экран натянутый, стоит MK19 (американский автоматический станковый гранатомет - ред.), как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что польские инструкторы не знали украинский и русский язык, общались с ними только без переводчика на польском. "У нас были такие ребята, которые работали когда-то в Польше, понимали польский, потом они переводили", - объяснил военнопленный.
https://ria.ru/20241125/vsu-1985500756.html
https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html
польша
полтавская область
конотоп
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в мире, польша, полтавская область, конотоп, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Полтавская область, Конотоп, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, чему учили украинских военных в Польше

Пленный Молозин: украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин.
Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен для обучения в центр вблизи польского населенного пункта Конотоп.
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"Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых, и семь боевых стреляли, плюс три дня у нас была медицина и три дня на тренажере. Большой экран натянутый, стоит MK19 (американский автоматический станковый гранатомет - ред.), как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что польские инструкторы не знали украинский и русский язык, общались с ними только без переводчика на польском.
"У нас были такие ребята, которые работали когда-то в Польше, понимали польский, потом они переводили", - объяснил военнопленный.
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