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В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.11.2024
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12:47 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/peskov-1985765899.html
В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2"
В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что не слышал о желании "Газпрома" выставить на продажу газопровод "Северный поток-2" и отдавать его в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:47
2024-11-26T12:47
экономика
россия
сша
дмитрий песков
сеймур херш
джо байден
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что не слышал о желании "Газпрома" выставить на продажу газопровод "Северный поток-2" и отдавать его в руки США. "Теперь, что касается желания предпринимателей США купить "Северный поток-2". Я не слышал, что акционеры все выступают за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать. Ну и также здесь, конечно, есть главный фактор, газопровод - это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа - это "Газпром". Мне также неизвестно о желании "Газпрома" вот инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки. Я об этом не слышал, может быть стоит поинтересоваться в самой компании", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль смотрит на перспективу покупки иностранными инвесторами "Северного потока-2", если он будет выставлен на торги. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG. "Северный поток 2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год – в сентябре 2022 года – в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241122/wsj-1985126738.html
https://ria.ru/20241122/merkel-1985225088.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, сеймур херш, джо байден, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2"

Песков: у Кремля нет данных о желании "Газпрома" продать "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что не слышал о желании "Газпрома" выставить на продажу газопровод "Северный поток-2" и отдавать его в руки США.
"Теперь, что касается желания предпринимателей США купить "Северный поток-2". Я не слышал, что акционеры все выступают за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать. Ну и также здесь, конечно, есть главный фактор, газопровод - это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа - это "Газпром". Мне также неизвестно о желании "Газпрома" вот инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки. Я об этом не слышал, может быть стоит поинтересоваться в самой компании", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль смотрит на перспективу покупки иностранными инвесторами "Северного потока-2", если он будет выставлен на торги.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
СМИ рассказали, кто на Западе пытается купить "Северный поток — 2"
22 ноября, 09:19
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"Северный поток 2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год – в сентябре 2022 года – в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока"
22 ноября, 15:54
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Нарышкин назвал подрыв "Северного потока" идеей фикс администрации США
Вчера, 11:15
 
ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковСеймур ХершДжо БайденГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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