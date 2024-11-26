В Кремле ответили на вопрос о продаже "Северного потока — 2"
Песков: у Кремля нет данных о желании "Газпрома" продать "Северный поток — 2"
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что не слышал о желании "Газпрома" выставить на продажу газопровод "Северный поток-2" и отдавать его в руки США.
"Теперь, что касается желания предпринимателей США купить "Северный поток-2". Я не слышал, что акционеры все выступают за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать. Ну и также здесь, конечно, есть главный фактор, газопровод - это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа - это "Газпром". Мне также неизвестно о желании "Газпрома" вот инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки. Я об этом не слышал, может быть стоит поинтересоваться в самой компании", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль смотрит на перспективу покупки иностранными инвесторами "Северного потока-2", если он будет выставлен на торги.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток-2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"Северный поток 2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год – в сентябре 2022 года – в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.