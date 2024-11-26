Песков прокомментировал предложение разместить на Украине ядерное оружие
Песков назвал предложения разместить ядерное оружие на Украине безответственными
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие.
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"Вы знаете, даже у самой, даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжённости, есть такой крайний экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится вот к этому крайнему экстремистскому флангу. Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают, представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями. Но мы видим, что все вот эти высказывания носят анонимный характер", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщение New York Times.
На прошлой неделе во вторник Россия опубликовала указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания".
Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.
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