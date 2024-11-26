В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину
Песков призвал для оценки рисков эскалации изучить ядерную доктрину РФ
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо внимательно изучить ядерную доктрину России, заявления президента РФ Владимира Путина и действия западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, нужно читать соответствующие документы, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации доктринального характера, внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства-представителя коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты. Тогда можно легко ответить на этот вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле опасность ядерной эскалации после применения ракетной системы "Орешник".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00