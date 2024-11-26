Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/peskov-1985758892.html
В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину
В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину - РИА Новости, 26.11.2024
В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину
Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо внимательно изучить ядерную доктрину России, заявления президента РФ Владимира Путина и действия западных стран,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:26
2024-11-26T12:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
владимир путин
дмитрий песков
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_0:65:3078:1796_1920x0_80_0_0_1ab5c970d5bb51d592d72c10a600c5a2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо внимательно изучить ядерную доктрину России, заявления президента РФ Владимира Путина и действия западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смотрите, нужно читать соответствующие документы, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации доктринального характера, внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства-представителя коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты. Тогда можно легко ответить на этот вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле опасность ядерной эскалации после применения ракетной системы "Орешник". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a6f4f303b7c61f305efffb8bf80716e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, первый запуск ракеты "орешник", в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину

Песков призвал для оценки рисков эскалации изучить ядерную доктрину РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо внимательно изучить ядерную доктрину России, заявления президента РФ Владимира Путина и действия западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, нужно читать соответствующие документы, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации доктринального характера, внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства-представителя коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты. Тогда можно легко ответить на этот вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле опасность ядерной эскалации после применения ракетной системы "Орешник".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковПервый запуск ракеты "Орешник"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала