https://ria.ru/20241126/peskov-1985758892.html

В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину

В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину - РИА Новости, 26.11.2024

В Кремле призвали внимательно изучить российскую ядерную доктрину

Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо внимательно изучить ядерную доктрину России, заявления президента РФ Владимира Путина и действия западных стран,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:26

2024-11-26T12:26

2024-11-26T12:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

владимир путин

дмитрий песков

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_0:65:3078:1796_1920x0_80_0_0_1ab5c970d5bb51d592d72c10a600c5a2.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо внимательно изучить ядерную доктрину России, заявления президента РФ Владимира Путина и действия западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смотрите, нужно читать соответствующие документы, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации доктринального характера, внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства-представителя коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты. Тогда можно легко ответить на этот вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле опасность ядерной эскалации после применения ракетной системы "Орешник". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, первый запуск ракеты "орешник", в мире