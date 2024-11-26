https://ria.ru/20241126/peregovory-1985841764.html

Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ

Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ - РИА Новости, 26.11.2024

Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Казахстане 27 ноября сделают заявление для СМИ, сообщил помощник... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:15

2024-11-26T17:15

2024-11-26T17:15

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казахстан

уфа

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юрий ушаков

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Казахстане 27 ноября сделают заявление для СМИ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Предусматривается заявление президентов России и Казахстана для СМИ и потом состоится, как это водится, государственный прием", - сказал Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с президентом государства Касым-Жомартом Токаевым. Путин и Токаев также обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе. Кроме того, лидеры по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске.

https://ria.ru/20241126/peregovory-1985828265.html

россия

казахстан

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, уфа, владимир путин, касым-жомарт токаев, юрий ушаков, в мире