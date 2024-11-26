Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ
Ушаков: Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ по итогам переговоров
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Казахстане 27 ноября сделают заявление для СМИ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предусматривается заявление президентов России и Казахстана для СМИ и потом состоится, как это водится, государственный прием", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с президентом государства Касым-Жомартом Токаевым. Путин и Токаев также обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе. Кроме того, лидеры по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске.