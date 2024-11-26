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Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ - РИА Новости, 26.11.2024
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17:15 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/peregovory-1985841764.html
Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ
Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ - РИА Новости, 26.11.2024
Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Казахстане 27 ноября сделают заявление для СМИ, сообщил помощник... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:15
2024-11-26T17:15
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казахстан
уфа
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Казахстане 27 ноября сделают заявление для СМИ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Предусматривается заявление президентов России и Казахстана для СМИ и потом состоится, как это водится, государственный прием", - сказал Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с президентом государства Касым-Жомартом Токаевым. Путин и Токаев также обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе. Кроме того, лидеры по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске.
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россия, казахстан, уфа, владимир путин, касым-жомарт токаев, юрий ушаков, в мире
Россия, Казахстан, Уфа, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ

Ушаков: Путин и Токаев 27 ноября сделают заявление для СМИ по итогам переговоров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Казахстане 27 ноября сделают заявление для СМИ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предусматривается заявление президентов России и Казахстана для СМИ и потом состоится, как это водится, государственный прием", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с президентом государства Касым-Жомартом Токаевым. Путин и Токаев также обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе. Кроме того, лидеры по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева
Вчера, 16:37
 
РоссияКазахстанУфаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЮрий УшаковВ мире
 
 
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