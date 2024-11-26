https://ria.ru/20241126/peregovory-1985828265.html

Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева

Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева

Практически все руководство правительства РФ будет представлено на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, в Астане... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:37

2024-11-26T16:37

2024-11-26T17:11

россия

казахстан

астана

владимир путин

юрий ушаков

сергей лавров

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908333794_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_f77758d52c96e7b742aa2132b18c7611.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Практически все руководство правительства РФ будет представлено на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, в Астане планируется провести обстоятельный обмен мнениями, заявил на брифинге для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Астану с визитом 27-28 ноября. Президент проведет двусторонние переговоры с Токаевым, а на следующий день примет участие в саммите ОДКБ."Что касается переговоров в ходе двустороннего визита, то с нашей стороны будут присутствовать ключевые министры, практически все руководство правительства - Лавров (министр иностранных дел Сергей Лавров), (вице-премьер России Александр) Новак, (заместитель председателя правительства РФ Алекей) Оверчук, (министр юстиции РФ Анатолий) Чуйченко, (министр промышленности и торговли РФ Антон) Алиханов, (министр здравоохранения России Михаил) Мурашко, (министр экономического развития РФ Максим) Решетников, (глава Минтранса РФ Роман) Старовойт, (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек) Файзуллин, (министр энергетики Сергей) Цивилев, (директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий) Шугаев, (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, (замглавы Минобороны РФ Александр) Фомин и так далее. Это подчеркивает, что в ходе переговоров будут обсуждены самые различные вопросы двусторонней повестки дня. Планируется провести действительно обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим шагам развития двусторонних отношений", - сказал Ушаков. -0-

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

россия

казахстан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, астана, владимир путин, юрий ушаков, сергей лавров, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире