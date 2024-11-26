Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева
Ушаков: практически все руководство правительства приедет на переговоры в Астане
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Практически все руководство правительства РФ будет представлено на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, в Астане планируется провести обстоятельный обмен мнениями, заявил на брифинге для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит Астану с визитом 27-28 ноября. Президент проведет двусторонние переговоры с Токаевым, а на следующий день примет участие в саммите ОДКБ.
"Что касается переговоров в ходе двустороннего визита, то с нашей стороны будут присутствовать ключевые министры, практически все руководство правительства - Лавров (министр иностранных дел Сергей Лавров), (вице-премьер России Александр) Новак, (заместитель председателя правительства РФ Алекей) Оверчук, (министр юстиции РФ Анатолий) Чуйченко, (министр промышленности и торговли РФ Антон) Алиханов, (министр здравоохранения России Михаил) Мурашко, (министр экономического развития РФ Максим) Решетников, (глава Минтранса РФ Роман) Старовойт, (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек) Файзуллин, (министр энергетики Сергей) Цивилев, (директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий) Шугаев, (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, (замглавы Минобороны РФ Александр) Фомин и так далее. Это подчеркивает, что в ходе переговоров будут обсуждены самые различные вопросы двусторонней повестки дня. Планируется провести действительно обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим шагам развития двусторонних отношений", - сказал Ушаков. -0-
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