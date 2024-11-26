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Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева - РИА Новости, 26.11.2024
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16:37 26.11.2024 (обновлено: 17:11 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/peregovory-1985828265.html
Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева
Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева
Практически все руководство правительства РФ будет представлено на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, в Астане... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:37
2024-11-26T17:11
россия
казахстан
астана
владимир путин
юрий ушаков
сергей лавров
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Практически все руководство правительства РФ будет представлено на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, в Астане планируется провести обстоятельный обмен мнениями, заявил на брифинге для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Астану с визитом 27-28 ноября. Президент проведет двусторонние переговоры с Токаевым, а на следующий день примет участие в саммите ОДКБ."Что касается переговоров в ходе двустороннего визита, то с нашей стороны будут присутствовать ключевые министры, практически все руководство правительства - Лавров (министр иностранных дел Сергей Лавров), (вице-премьер России Александр) Новак, (заместитель председателя правительства РФ Алекей) Оверчук, (министр юстиции РФ Анатолий) Чуйченко, (министр промышленности и торговли РФ Антон) Алиханов, (министр здравоохранения России Михаил) Мурашко, (министр экономического развития РФ Максим) Решетников, (глава Минтранса РФ Роман) Старовойт, (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек) Файзуллин, (министр энергетики Сергей) Цивилев, (директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий) Шугаев, (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, (замглавы Минобороны РФ Александр) Фомин и так далее. Это подчеркивает, что в ходе переговоров будут обсуждены самые различные вопросы двусторонней повестки дня. Планируется провести действительно обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим шагам развития двусторонних отношений", - сказал Ушаков. -0-
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россия
казахстан
астана
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россия, казахстан, астана, владимир путин, юрий ушаков, сергей лавров, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Токаева

Ушаков: практически все руководство правительства приедет на переговоры в Астане

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Практически все руководство правительства РФ будет представлено на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева, в Астане планируется провести обстоятельный обмен мнениями, заявил на брифинге для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит Астану с визитом 27-28 ноября. Президент проведет двусторонние переговоры с Токаевым, а на следующий день примет участие в саммите ОДКБ.
"Что касается переговоров в ходе двустороннего визита, то с нашей стороны будут присутствовать ключевые министры, практически все руководство правительства - Лавров (министр иностранных дел Сергей Лавров), (вице-премьер России Александр) Новак, (заместитель председателя правительства РФ Алекей) Оверчук, (министр юстиции РФ Анатолий) Чуйченко, (министр промышленности и торговли РФ Антон) Алиханов, (министр здравоохранения России Михаил) Мурашко, (министр экономического развития РФ Максим) Решетников, (глава Минтранса РФ Роман) Старовойт, (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек) Файзуллин, (министр энергетики Сергей) Цивилев, (директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий) Шугаев, (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, (замглавы Минобороны РФ Александр) Фомин и так далее. Это подчеркивает, что в ходе переговоров будут обсуждены самые различные вопросы двусторонней повестки дня. Планируется провести действительно обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим шагам развития двусторонних отношений", - сказал Ушаков. -0-
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РоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинЮрий УшаковСергей ЛавровФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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