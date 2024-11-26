Пентагон официально подтвердил разрешение Киеву на удары вглубь России
Пентагон официально подтвердил разрешение Киеву на удары ATACMS вглубь РФ
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.
"Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны", - сообщил он журналистам на брифинге.
Райдер уточнил, что в настоящее время атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.
В тот же день Пентагон и госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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